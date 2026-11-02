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Borislav Terzić Terza danas proslavlja rođendan u rijalitiju „Elita 10“, a tim povodom usledilo je i iznenađenje koje sigurno nije očekivao.

Naime, njegova bivša verenica i majka njegove ćerke, Milica Veličković, poslala mu je rođendansku čestitku u ime njih dve, čime mu je uputila posebne želje za njegov dan.

Ovaj gest privukao je pažnju, posebno imajući u vidu turbulentan odnos bivših partnera i sve što se među njima događalo.

- Srećan rođendan Terza! Danas je tvoj dan i bez obuzira na sve što se između nas dogodilo, želim da ti od srca čestitam rođendan! - zašpočela je Milica i nastavila:

- Život nas je odveo različitim putevima, bilo je i lepih i teških trenutaka, mnogo emocija, uspomena, ali i stvari koje možda nikada nećemo moći da objasnimo jedno drugom. Ne želim da se vraćam na prošlost, niti da otvaram stare rane. Želim samo da ti poželim zdravlje, mir, sreću i da u životu pronađeš ono što ti je zaista potrebno. Neke stvari vreme izbriše, neke promeni, ali postoje trenuci koji zavuek ostaju deo nas. Želim ti da iz svega što si prošao izađeš kao bolji, zreliji, i srećniji čovek. Neka ti se ostvare sve iskrene želje. Od tvoje bivše verenice i ćerke Barbare. P.S. Srećan rođenda i puno pozdarva od ekipe jutarnjeg programa RED TV i Bore! - pisalo je u čestitki.

1/6 Vidi galeriju Milica Veličković i Terza Foto: Petar Aleksić, Kurir, screenshot pink tv

Podsetimo, Milica je postala nova voditeljka Red televizije. U njenoj prvoj emisiji dobrosošlicu joj je poželeo Bora Santana, koji s njom vodi jutarnji program.

- Kako se osećaš? – pitao ju je kolega voditelj, nakon čega je Milica odgovorila:

- Super, ja sam inače vrlo skromna devojka, tako da, što se tiče toga da ću da se uzvezdim, ja sam i pre dve godine bila u epicentru dešavanja svih – ili da napravim od sebe žrtvu ili da uđem za neke mnogo, mnogo velike novce u "Elitu", ali eto, ja sam znala da ću pronaći svoj put. Samo, ti si... Bora mi je bio pastir moj – našalila se Milica.

Kada je Milica ovo saopštila, svi su ostali u šoku pošto je nekoliko dana pre toga rekla da ne bi radila kao voditelj zbog toga što je otac njenog deteta učesnik „Elite 10“.

Kuri.rs/Pink.rs