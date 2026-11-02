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Iako su Aneli Ahmić i Filip Car posle brojnih uvreda i teških sukoba odlučili da obnove svoju vezu u „Eliti“, njihovo pomirenje izazvalo je oštre reakcije. Anelina majka, Jasmina Ahmić Grofica, javno se oglasila i izrazila ogromno razočaranje ćerkinom odlukom da oprosti Filipu.

Ona je bez zadrške odbacila njegova izvinjenja i kajanje, jasno stavivši do znanja da ne veruje u mogućnost zdravog i normalnog odnosa među njima.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Marko Karović

- Njemu ne verujemo ni da golom g*****m sedi na vatri! Sreće tu nema - poručila je Grofica.

Posebno je burno reagovala na pitanje zbog čega Aneli iznova prelazi preko poniženja i uvreda i dopušta da se njihov odnos stalno vraća na isti početak. Njen odgovor bio je kratak, ali i te kako jasan.

- Ne znam stvarno, ona Radojka je veći frajer od nje! Ili se zaljubi pet, šest puta u roku od tri minuta ili ne zna sama - rekla je Anelina majka.

Na pitanje kako na sve ovo gledaju ostali članovi porodice Ahmić, s obzirom na to da Aneli i Filip svojim turbulentnim odnosom ne prestaju da izazivaju reakcije. Jasmina je i na ovo pitanje imala kratak, ali brutalan odgovor:

- Ćute i povraćaju - otkrila je Grofica za Pink.

Maja Marinković: "Aneli je kopija mene i Dalile"

Podsetimo, turbulentan odnos Filipa Cara i Aneli Ahmić u „Eliti 10“ iz dana u dan privlači ogromnu pažnju javnosti, a njihove česte rasprave i međusobne prozivke ne prestaju da intrigiraju milione gledalaca. Strasti su dodatno uzavrele nakon što su u svoje konflikte ponovo umešali Maju Marinković, pominjući njeno ime tokom žestokih svađa.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

Tim povodom, bivša superfinalistkinja se po prvi put oglasila i bez dlake na jeziku brutalno potkačila aktuelni rijaliti par, poslavši im jasnu poruku da je ostave na miru.

- Ne vidim potrebu zašto konstantno mene ubacuju u njihovu ljubavnu svađu i vezu. Nije im bilo dosta Anđela, Gastoz. Laura, obezbeđenje, pa sad i mene svako malo provuče. Pa čak i Snupi im bio problem u vezi, jedina veza kojoj predstavlja kućni ljubimac problem! Ne znam čemu potreba da stalno izgovara "Nisam ti ja Maja" - Komentarisala je Maja i nastavila:

- Pa da joj objasnim zašto ona nije Maja? Maja nema kući dete, a Aneli je mama. Čovek joj psuje mamu, porodicu, brata, pa sad i sestru. Njeno rijaliti učešće se svodi "Darko ja sam se promenila, jeste ali u lošije!" - Govorila je Maja i dodala:

- Mene njihova veza ne zanima, ja je čak i podržavam jer odlično pokazuju prava lica jedno drugog, ali mi ne pada na pamet da ostanem bez komentara kada me non stop provlače. Kada kaže nisam ti ja Maja, tačno nije niti će biti za tri života. Ona je samo bledi pokušaj "kopije" mene i Dalile. Večito nečija kopija, osoba u tim godinama bez identiteta. A da se prisetimo kako je komentarisala odnos mene i Asmina, ona i Filip su za sada pokazali da su gubavci blaga reč za njih, s obzirom na to da odišu prljavštinom, spavanjem 24h u onom neurednom svinjcu koji su napravili od rehaba - završila je Maja za Pink.