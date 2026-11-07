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Filip Car i Dača Virijević sukobili su se tokom emisije, te je obezbeđenje moralo hitno da reaguje.

Vrijević je tokom emisije "Pitanja novinara" izneo svoj stav i izazvao haos.

"Ovo je splačina od veze"

- Ja dolazim iz Kosovske Mitrovice i ušao sam ovde kao pevač, onda se sve promenilo kada je ušla Slađa Poršelina, ona je ušla kao ljubavnica mog tate i to je srušilo moje snove. Matora i ja imamo dobar odnos...Aham, ja rekoh mogu da pričam šta god hoću, okej. Generalno je sve povezano. Što se tiče Vojaža, to je Filip Car, znaš ono kada utišaju Vojažu autotjun, kao mafija stil, tetovaže i dve suzice, a kada ustane, dečiji glas. Prebacuje svoju priču na desete teme. Filip Car je dočekao da nije prva tema, Aneli je promenila sve boje. On je ustao kao cica maca, ne zna da priča o temi i o stvarima koje je radio svojoj devojci...Rekao Matoroj kako je Karić ispao loš prijatelj, a zapravo je Matoru naturirao da priča o svemu, ovaj čovek ne može očima da gleda Karića. Što se tiče njihovog odnosa, smehoteka. Ovo je splačina od veze, a znaš zašto je splačina?! Ovaj čovek i ova žena sve igrice koje igraju prebacuju na mene - rekao je Dača.

- Da li si lagao sve što ti Aneli stavlja na teret - pitao je Darko.

- Naravno da ništa nisam slagao, Cara to boli i zna da je Aneli to pitala, pa se istresa na meni, na Đukiću i ostalima...On kaže da je rijaliti spao na mene, a onda mi ne dozvoljava da komentarišem jer ga bole moji komentari - rekao je Virijević.

"Izašao iz inkubatoram bio fan mene i Dalile"

- Ovaj izašao iz inkubatora, bio fan mene i Dalile, pa sada gleda da će on da iskomentariše... Pos*rem se u G klasu i tebi i tati u usta - viknuo je Car.

- Ustanem lepo da iskomentarišem, oni me vređaju... - dodao je Dača.

- Nemoj da ti ja tatu uzmem, pa da ga provozam ovde kao pekinezera, stavim vas u G klasu, pa vas ovde vodim kao ku*ve - zaurlao je Car.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Naravno da ga boli želudac, jer u dubini svoje duše zna... Što bi rekao Dejan Dragojević istetovirao ovo kod oka jer je ubio mačku i kuče - rekao je Dača.

Ubio sam njegovu ženu i tebe od ku*ca - rekao je Car.

- On odlično zna šta je Aneli uradila, zna on da je htela da kažem to Đukiću i da treba da ga drži na koncu. Šta ako raskine sa Carem?! Mora da ide kod Đukića...Oni koriste neke igre da bi opravdali njihova realna razmišljanja i ono što žele. On je želeo da popije, da provodi vreme sa Laurom, a šatro hoće da testira Filipa Đukića. Ovaj čovek ubacuje nove osobe, priča samo o podrškama - rekao je Dača.

- Koliko on mrzi Aneli, bio je moja podrška, sedeo i gledao u mene kao u Boga, uđem u odnos sa Aneli, on odmah: "ku*vo, dr*ljo" - rekao je Car.