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Učesnik rijalitija Borislav Terzić Terza ponovo je skrenuo pažnju javnosti kada se tokom podele budžeta javno obratio svojoj bivšoj verenici Milici Veličković. Nakon što mu je takmičar Mahir Pjanić dodelio srednji budžet i prokomentarisao njegovo ponašanje, Terza je ustao za crnim stolom kako bi odgovorio na komentar i objasnio zbog čega je promenio taktiku i odnos prema devojkama u kući.

Terza je naglasio da ove sezone pazi na svaki svoj korak pre svega zbog ćerke i bivše partnerke. Kako je istakao, Milica je započela rad na televiziji, pa ne želi da joj stvara neprijatnosti svojim postupcima:

Milica Veličković i Terza Foto: Petar Aleksić, Kurir, screenshot pink tv

"Ove sezone vodim računa, dete raste, moja Milica, ja ću je uvek zvati moja, ona se zaposlila na televiziji, da joj kažu vidi ovaj tvoj majmun šta radi".

"Sa Glorijom se družim, tako mi je mnogo bolje"

Pored obraćanja bivšoj verenici, Terza se osvrnuo i na svoj trenutni odnos sa Glorijom Jelovac, sa kojom provodi dosta vremena u rijalitiju, istakavši da mu takva relacija trenutno najviše odgovara:

Glorija Jelovac Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

"Sa Glorijom se družim, veruj mi da mi je mnogo bolje. Ne dozvoljavam više da se blamiram".

Podsetimo, Milica i Terza izgladili su odnose zbog svoje ćerke Barbare, a da je u njihovom odnosu sve u najboljem redu, pokazala je i kada mu je za rođendan uputila emotivnu čestitku.

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23:33
Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV