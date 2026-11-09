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Odnos Borislava Terzića Terze i Glorije Jelovac iz dana u dan postaje sve prisniji, a čini se da su njih dvoje na korak do ulaska u emotivnu vezu. Iako pokušavaju da obuzdaju emocije i ne žure sa definisanjem svog odnosa, sve je očiglednije da između njih postoje simpatije.

Tim povodom oglasio se Terzin brat Miloša Terzić, koji je otkrio kako gleda na zbližavanje svog brata i Glorije, ali i da li bi novu učesnicu „Elite“ prihvatio kao potencijalnu snajku.

Miloš, međutim, nije želeo da donosi zaključke unapred, ističući da je na njegovom bratu da sam odluči šta želi kada je ljubav u pitanju.

- Znate kako, ne bih ja da pričam u njegovo ime, jer odluke o svojim ljubavnim izborima donosi on sam. Vidim da su se zbližili i da provode vreme zajedno, ali ne bih ja da idem predaleko u predviđanjima o njihovom odnosu, a kamoli da pričamo o nekakvoj "potencijalnoj snajki" ili slično - rekao je Miloš za Pink.rs.

1/4 Vidi galeriju Glorija Jelovac u Eliti 10: Ispovesti sa Carem Foto: Printscreen Pink

Ipak, Terzin brat nije propustio priliku da se osvrne na ljubavno iskustvo koje je njegov brat imao tokom prethodne godine, kada je bio u vezi sa Sofijom Janićijević. Njihov odnos obeležile su brojne turbulencije, a nakon što su u javnost dospele različite informacije i priče o Sofijinoj prošlosti, Terza se suočio sa nizom neprijatnih situacija.

Miloš smatra da je njegov brat iz svega toga trebalo da izvuče pouku, te da sada bude mnogo oprezniji kada je reč o novim emotivnim odnosima.

- Znate svi kakvo je loše iskustvo imao prošle godine, ako je pametan, trebalo da nauči neku lekciju i izvuče pouku. Vidim da je obazriv, simpatije neke postoje, ali ne bih ja išao tako daleko da tumačim njihov odnos, niti predviđam neke ozbiljnije stvari - poručio je Terzićev brat za Pink.rs.

"Uvukla mi se pod kožu"

1/6 Vidi galeriju Odnos Terze i Glorije poslednjih dana prolazi kroz brojne turbulencije, a njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost. Nakon što se Terza zbližio sa Laurom Prgomet, razmenio poljupce sa njom i uputio teške reči Gloriji, ona je poručila da više ne želi nikakvu bliskost sa njim Foto: Prinstcreen

Da emocije između Terze i Glorije nisu samo prolazni flert, pokazalo je i njegovo priznanje u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Šiša baru. Tom prilikom Terza je otvoreno govorio o tome šta oseća prema Gloriji, ali i zbog čega pokušava da se distancira od nje.

- Iskreno, borim se. Mislim, borim se. Iskreno ti kažem, sve mi je draža i draža - priznao je Terza, a potom otkrio da ga njeno prisustvo sve više privlači.

- S druge strane, uvlači mi se pod kožu. Sve mi je draža i draža, njen osmeh… Generalno mi se uvek dešavalo da mi neko postane jako drag i da volim da provodim vreme s njim, a s njom volim da provodim vreme - rekao je on.

Iako je priznao da među njima ima poljubaca, zadirkivanja i čestih pomirenja nakon rasprava, Terza je istakao da ga određene priče koje je čuo o Gloriji sprečavaju da se potpuno prepusti emocijama.

- Možda se desi da budemo zajedno. Ono što meni negde smeta jesu te neke stvari koje pričaju o njoj. Mislim, ništa nije potvrđeno, niko to nije potvrdio, ali te neke priče. Užasno mi je da slušam takve stvari, a opet ulazim u neki odnos koji može da bude jako turbulentan - iskren je bio Terza.

Da li će Glorija uspeti da osvoji njegovo srce i da li će Miloš uskoro ipak dobiti novu snajku, ostaje da ispratimo u nastavku „Elite“.