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U toku je emisija "Gledanje snimaka" u "Eliti 10" Stefan Karić pokazao je da je razočaran u svoju prijateljicuAneli Ahmić. On je saznao da je ona u utorak provela vreme sa njim na žurki jer joj je tako rekao Dača Virijević.

- Mene je sramota. Ona ako je došla kod mene za šank zato što joj je Dača rekao... Car je rekao juče da joj niko nije prijatelj. Da li je ona prijatelj? - govorio je Karić.

- Kako može da bude prijatelj kad je znala da imaš devojku, a rekla je ono za Anđelu? Ja nisam svestan reči u vezi, ali vi u prijateljstvu - dodao je Car.

- Dok je ona igrala sa Karićem pitala me je nekoliko puta da li je to dobro - dodao je Car.

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Kurir, Petar Aleksić, Printscreen Pink

- Ljudi su pričali da smo igrali i bilo prisni, ali ja znam gde je moja granica, a i ne gledam je na taj način. Meni nije jasno da je ona svesna šta Dača radi. Tebi Dača ništa nije kriv i nema potrebe da ga vređaš - govorio je Stefan.

- Mali mi je ljigav i odvratan, a ona je jadna bolesna. Ona zna da će sve da joj natrljaju na nos - rekao je Car.

- Ovde je najrealnije da si hteo njega da provociraš, a sve to ti je omogućila Aneli - rekao mu je Stefan.

- Meni je strašno kako ovo Stefan komentariše i da on odjednom veruje Dači. Car i Stefan nisu korektni i uspeli su da Dača dobije ovo - rekla je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen Pink, Printscreen

- Ja sam rekao ako si to uradila da sam ja iskorišćen. Zašto nisi rekla: "P*zdo mala, šta me spajaš sa mojim drugom?". Ja bih j*bao mater nekome ko bi pomislio da igram igre sa tobom. Ljudi su previše u ovome i ona pravi sama sebi spletke. Ovaj odnos bi bio idealan da nema tog rijalitija - završio je Karić.