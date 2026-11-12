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Bivša rijaliti učesnica Milica Veličković obavestila je svoje pratioce na Instagramu da je u njenom životu došlo vreme za velike promene. Ona je podelila preslatku fotografiju svoje ćerkice Barbare iz šetnje, a uz nju je kratkom, ali veoma jasnom porukom najavila ono što predstoji.

"Uskoro selidba", napisala je Milica uz emotikon mahanja, čime je nagovestila da se sa svojom naslednicom sprema za novi početak.

1/6 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica Milica Veličković obavestila je pratioce na Instagramu da je u njenom životu došlo vreme za velike promene. Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Pink

Devojčica je na fotografiji nasmejana i razigrana, obučena u roze prsluk i sa kapicom na glavi, dok veselo korača stazom nakon kiše.

Milica o kupovini stana

Podsetimo, Milica je nedavno iskreno pričala na brojne teme iz njenog privatnog života. Na svom Jutjub kanalu nedavno je podelila i video gde sređuje novi stan, a onda je rešila misteriju oko nove nekretnine.

- Ne, nisam kupila stan već mi je to ostalo od babe koja je preminula, a svi se brinu oko toga. U planu mi je da kupim neki veći stan u kraju, ali videćemo do tada. Nisam ništa specijalno sredila, već je više dečije, jer neću previše da ulažem zbog toga što planiram da kupim nešto veće kada skupim novac. Imam raznorazne troškove u glavi, jarac sam i finansije su mi bolna tema, ali da naznačim da sam samohrana majka, ne uzimam alimentaciju i nisam je tražila - iskrena je ona.

Terza o ćerki i Milici Veličković

Podsetimo, Terza je rekao da zbog bivše verenice i ćerkice ima veću odgovornost ove sezone.

1/6 Vidi galeriju Milica Veličković i Terza Foto: Petar Aleksić, Kurir, screenshot pink tv

"Ove sezone vodim računa, dete raste, moja Milica, ja ću je uvek zvati moja, ona se zaposlila na televiziji, da joj kažu vidi ovaj tvoj majmun šta radi".

Pored obraćanja bivšoj verenici, Terza se osvrnuo i na svoj trenutni odnos sa Glorijom Jelovac, sa kojom provodi dosta vremena u rijalitiju, istakavši da mu takva relacija trenutno najviše odgovara:

"Sa Glorijom se družim, veruj mi da mi je mnogo bolje. Ne dozvoljavam više da se blamiram".