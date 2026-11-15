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Bivša učesnica rijalitija Branka Knežević otvoreno je govorila o Aneli Ahmić i Filipu Caru, ne skrivajući svoje mišljenje o aktuelnim takmičarima. Tom prilikom osvrnula se na njihovo ponašanje, ali i iznela svoj stav o svemu što se trenutno dešava između njih.

Prvo je počela o aktuelnom učesniku Đoletu Kralju:

1/5 Vidi galeriju Branka Knežević Foto: Printscreen RED tv

- Ne znam šta mu se desilo. Kao meda zimski koji se uvukao u svoju kućicu i neće izlaziti. Baš ga nigde nije bilo. Počeo je Car da ga uzdiže i žao mi je da ga nema nigde. On je vip, ne znam kako se nije snašao. Videla sam da je bio tužan zbog majke. - rekla je Branka, a potom se osvrnula na odnos Aneli i Cara:

"Potonula je ispod Cara totalno"

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Potonula je ispod Cara totalno. Mora da drži to do sebe. Kao da je ona potčinjena. Tako su dugo u rijalitiju da neverovatne stvari rade. Kadruše su, vole kadar. Primetila sam da čim nisu prva tema, puca, krene haos. Oni žele da su broj jedan. Isti su. Da Aneli nije zadržana bila, bila bi druga. Laura je slična Maji kad popije i ne želi probleme. Maja je uzela Asmina Aneli, a ona joj je vratila. Tako isto sa Janjušem. Aneli sad sa tom lošom energijom u sebi, kinji muškarce da se tako ponašaju prema njoj. - rekla je Branka u emisiji "Pitao BiH za druga".

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