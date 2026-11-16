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Borislav Terzić Terza nije mogao da suzdrži emocije, pa je briznuo u plač, a sve to zbog Milice Veličković. On je, naime, očajavao zbog svega što joj je priredio, dok ga je Vlajić pažljivo slušao i tešio.

"Mnogo sam je voleo"

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza plače zbog Milice Veličković Foto: Printscreen Pink

- Ako ćeš za utehu ja nisam bio ni na prvom rođendanu - rekao je Vlajić.

- Jao šta napravih od života.... Znaš li koliko mi je teško? Žao mi je Milice... Šta sam ja napravio od života - jecao je Terza.

- To smo mi mladi i ludi, nisi imao zle namere - rekao je Vlajić.

- Ja bih se sad roknuo... Njen osmeh, da li si čuo? Šta sam ja napravio, a i njoj... Šta sam Milici napravio, to nikad ne može da se popravi. Ja sam nju voleo mnogo, imam dete sa njom i drago mi je - govorio je Terza.

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Emotivna čestitka od Milice

Inače, Milica i Terza izgladili su odnose zbog svoje ćerke Barbare, a da je u njihovom odnosu sve u najboljem redu, pokazala je i kada mu je za rođendan uputila emotivnu čestitku.

Gledaoce je tada zanimalo zbog čega je Milica Veličković odlučila da mu pošalje rođendansku čestitku i kako je to uticalo na njega. Terza tom prilikom nije skrivao oduševljenje i olakšanje zbog njenog gesta.

- Presrećan sam. Moje učešće i dalji boravak ovde će biti mnogo bolje. Mislim da je shvatila da nam je prioritet Barbara koliko god sam je povredio. Ja sam pričao s njom pre ulaska, ona mi je rekla da zavisi od mog ponašanja da li će mi poslati čestitku. Očigledno je da je zadovoljna, neću više raditi postupke koje će je povrediti.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković i Borislav Terzić Terza Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen YouTube/Pravo lice estrade, screenshot pink tv

Terza je, takođe, nedavno i naglasio da ove sezone pazi na svaki svoj korak pre svega zbog ćerke i bivše partnerke. Kako je istakao, Milica je započela rad na televiziji, pa ne želi da joj stvara neprijatnosti svojim postupcima:

- Ove sezone vodim računa, dete raste, moja Milica, ja ću je uvek zvati moja, ona se zaposlila na televiziji, da joj kažu vidi ovaj tvoj majmun šta radi.

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