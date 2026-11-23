Slušaj vest

Aneli Ahmić i Filip Car nakon dramatičnog raskida i prijateljskog odnosa, rešili su da svojoj ljubavi daju drugu šansu.

Ahmićeva je u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem priznala da se pomirila s Carem, ali i otkila razloge za promenu odluke.

"Smirili smo se"

- Jesmo, u vezi smo, zezam te. Htela sam da prođe više vremena, ali je uporan, uporan, uporan. Završili smo zajedno, smirili smo se, na nominacijama je počeo već da se ulizuje, kao govori da sam njegova devojka i to. Pa me je celi dan molio da prespava, priča: "Ne mogu bez tebe spavati 10 sati u komadu, ne mogu", i tako to, manipulacija muška, ali sam videla volju za promenom. Rekla sam da ćemo dati šansu. Tako da, pomirili se jesmo, ali sam ga zavolela. Rekao mi je da ne moram da mu prepričam intervju - govorila je Aneli o odnosu sa Filipom.

"Osećam još jaču ljubav"

- Promenio je svoje ponašanje, rekao mi je da imam potpuno pravo da komentarišem i da se ponašam kako hoću, osetim njegovu ljubav još veću, još jaču. Ceo dan mi priča, tepa, nabraja moje kvalitete. Ja mu kažem: "Što to ne kažeš Darku kada te pita", znaš on ima toliko lepih stvari da mi kaže. Da li se on u momentu srami ili tako nešto?! Jeste malo teško da posle svađe nabrajaš kvalitete, ali on meni ponavlja da sebe vidi sa mnom, da sam mu sva kao malo majmunče, da mu se sviđa moja kosa, moja stopala, moj nos, moje ruke, koščice...On jednostavno vidi koliko sam ja posvećena, brižna, on prebacuje na mene to sve kao porodicu, pa zamišlja kako živimo zajedno u kući i ja vidim želju u njemu - rekla je Aneli.

- Je l' imaš veru da ovaj put neće biti kao svaki prethodni - pitao je Darko.

"Vidi me sa sobom napolju"

Ahvićeva tvrdi da je ovoga puta odnos mnogo drugačiji i da je sigurna u njegovu ljubav.

- Ubeđena sam sto odsto u to, osetim. Za ovih par dana kako provodimo vreme zajedno, ništa mi nije prebacio. I kada smo sinoć legli zajedno, ništa mu ne smeta, dao mi je slobodu. Rekao mi je da ne želi da oseti da hoće da uništi ljubav, jer je svaku uništio, želi da se trudi oko ljubavi i da želi da isključi te komplekse. Da se prepusti i da da šansu onome što on želi. On vidi mene sa sobom napolju kako putujemo, pa smo maštali kako idemo autom u Italiju, Siciliju. Nije me nigde isključio...Ja kada vidim da mi nešto radiš, ja ti duplo vraćam - rekla je Ahmićeva.

- Da li postoji šansa da vam dosadi ljubavna idila, pošto su mnogi govorili da vas radi taj haos i da kada se umirite, sami izazovete sukob - pitao je Darko.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Ne, ne može idila da dosadi. Naravno da u svakoj vezi se posvađaš i tako dalje, mi nemamo gde da odemo da se odvojimo. Naravno da će dolaziti do svađa, i doći će, ali dogovorili smo se, kada dođe do svađe, imam pravo da odem na sat, dva da se iskuliram i nema pravo da me pita gde sam bila i šta sam radila - rekla je Aneli.