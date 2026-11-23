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Borislav Terzić Terza otvorio je dušu u Šiša baru, progovorio o odnosu sa Glorijom Jelovac i Laurom, te priznao šta mu najteže pada.

Terza se osvrnuo i na odnos sa bivšom verenicom koju je prevario dok je bila trudna, te je otkrio da sebi nikada neće oprostiti sve što je priredio sebi i njoj.

"Ne znam šta se sa mnom dešava"

Terzić se na početku razgovora osvrnuo na odnos s Laurom i Glorijom.

- Otkud to da ste se ti i Laura opet ljubili danas, ti pričaš da bi bio sa njom u vezi, otkud to - pitao je Darko.

- Ja ne znam šta se sa mnom dešava, mislim, znam šta se dešava. Nisam se zaljubio ni u Gloriju, simpatična mi je, sviđa mi se i Laura. Čekam da vidim taj fidbek gde će da me odradi, čim se ja konstantno ljubim sa Laurom, znači da mi se dopada. Možda ispadam smešan, ali šta da radim, tako je... Iskompleksira me za stolom, ali čim se ljubi sa mnom trezna, druga je priča - rekao je Terza.

- Ali pošto patrijarhalni Terzić traži nevinu devojku za kuću, kako ćeš se nositi sa Laurinom prošlošću - pitao je Darko.

"Lepo mi je, lepo se osećam"

- Mislim da je ovo prerano pitanje, ako budem ušao u odnos i ako se zaljubim, razmišljaću, sada ne mogu. Nisam se zaljubio, nisam u odnosu, neka vreme pokaže. Da li je to njen inat Đukiću, opet ću da budem žrtva u narodu (smeh). Šalim se, opet vidim da devojka radi te neke stvari. Nikada nisu imali se*s trezni, nju radi taj utorak, videćemo šta će da se desi na toj žurki za dva dana. Ja ne bih dozvolio sebi da imam taj odnos da padam, imam brutalan se*s, da mi seva guz*ca... Lepo mi je, baš se lepo osećam. Ovo što se tiče Glorije, čekam, vagam, nije to da li je imala nešto, rekla-kazala, nego opet to njeno ponašanje. Evo na primer juče me je iznervirala, kao sa mnom se muvaš i provodiš vreme, ostavljaš osobu koja mi je dete vređala - rekao je Terza.

- Da li si svestan da bi te gledaoci pitali, pa čekaj, zameraš Gloriji jer ostavlja Sanju koja ti je vređala dete, a bio si sa Sofijom koja ti je vređala dete - pitao je Darko.

- Bio, ali nikada u životu to neću, kraj, nema više toga. Dosta je Terza bio budala. Meni je sada žao kada vidim da neko prelazi preko tih uvreda porodica...Nemam pojma, one trče za mnom, ne trčim ja. Dosta sam ja trčkao i bio kuvar - govorio je Terzić.

1/6 Vidi galeriju Milica Veličković i Terza Foto: Petar Aleksić, Kurir, screenshot pink tv

Gorko kajanje

Borislav je iskreno govorio i o Milici, ćerki Barbari i priznao da se kaje zbog svega.

- U ponedeljak, one suze zbog svega što si uradio, je l' te je sada stvarno stiglo šta se sve zbilo - pitao je Darko.

- Užas. Hvala Milici na svemu, ispala je opet čovek, gleda dobrobit Barbare, našeg deteta. I opet, moje ponašanje negde, ne vređam je, štitim je u svađama. Bila mi je snimljena glasovna poruka kako me doziva, kao srećna i sve. Sve me je stiglo, kada odem po Barbaru, ona mi je da, vidim da Milici nije dobro za te stvari. Kajem se, veruj mi, kajem, iz kože bih iskočio... Svaku noć gledam u slike, dobio sam medu, legnem i zagrlim. Žao mi je sve što sam sebi priredio, što sam opet druga godina, ide joj rođendan, opet neću biti tu. Došao sam da se borim za nju, da zaradim. Veruj mi da mi je u mislima, moj i njen zadnji razgovor kada mi je rekla da ne obrukam ćerku, nije zaslužila da joj priredim opet neke stvari - rekao je Terza.