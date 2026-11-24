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Sandra Čaprić prokomentarisala je aktuelne učesnike Elite 10 i burna dešavanja koja se danima komentarišu.

Na RED televiziji dala je sud o Aneli Ahmić ali i svom bivšem dečku Filipu Caru.

"Ona je retardirana"

Čaprićeva je bez dlake na jeziku govorila o Ahmićevoj i njenom učešću kroz nekoliko sezona.

- Devojka nije normalna. Meni je to dno dna, ja sam zgrožena. Ona je majka i to ženskog deteta, ona treba da joj bude primer. Ona je sve vreme u rijalitiju, ne ide kući, ona je retardirana. Ma marš bre - govorila je Sandra i dodala:

- Ja ne znam koliko je ona sezona tu, ona provodi vreme tamo, dete odrasta. Pare ne mogu da vrate vreme. Razvlače je ko krpu tamo, njenoj majci je loše kad je gleda. Ma ona je dno dna bre, fuj, povraća mi se.

"Treba da povalja sve one krmače"

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

Sandra se osvrnula i na Filipa Cara.

- On je vrlo zanimljiv, ima priču, tata rijalitija, može mu se, treba da povalja sve one krmače, umesto da izađe da bude majka detetu, a ne da bude rijaliti igrač. Jednu sezonu, hajde i drugu, zbog para, ali ovo, naopako, majka ženskog deteta, treba da bude primer svom detetu, ja sam zgrožena. Ti ne dolaziš kući, koja ljubav, ko može da mi bude veća ljubav od mog deteta - rekla je Sandra.