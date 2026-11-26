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Aneli Ahmić već dve godine svakodnevno potencira koliko su joj bliski prijatelji Stefan Karić i njegov otac Osman Karić, a prethodno leto bili su i njeni gosti u Dubrovniku.

Ahmićeva ih je ugostila i u porodičnom domu, te je Osman objavio i video snimak iz njene kuće.

"Nahuškala je moju sestru protiv mene i majke"

Ono što javnost do sada nije znala jeste da su Anelini odnosi sa sestrom Sitom Ahmić narušeni, a na društvenim mrežama to je otkrila upravo ona.

Za nesuglasice ozbiljne optužila je porodicu Karić, Osmana i njegovu suprugu Kristinu.

- Znate, postoji jedna žena koja glumi sveticu, pravi se mutava i naivna, a mnogo je zla! Moju sestru je nahuškala na mene i mamu, a moja pametna sestra je mnogo pala pod njen uticaj! Čak i nakon što joj je lično ta žena prošlog leta davala moje kapsule da pije, ja sam nedavno napisala da moja sestra nije htela da okači reklamu. Ista ta joj je očigledno nekako to prenela, pa je Aneli krenula da laže da je koristila trenutno popuarni lek za mršavljenje! To je lični napad na mene i moj posao! Ja opet kažem: svi dokazi su kod mene, a ko mi se zameri, proći će kao bos po trnju, pogotovo ko mi udari na porodične odnose! Ja idem do kraja, samo ja biram kada će to biti. Ih, ima tu još puno toga što će naivna Aneli da vidi kada izađe. Dotična se usudila, pa ćemo videti ko će izvući deblji kraj. Dokazi su u mom telefonu! Ja ne opraštam. Laku noć - napisala je Sita na Instagramu.

1/5 Vidi galeriju Sita Ahmić Foto: Instagram

- Onaj što preti prepiskama, veliki Anelin prijatelj... Ne treba on, ja ću okačiti sve prepiske o tome kako smo se sestra i ja posvađale zbog njih, jer su je filovali, to je naknadno postalo jasno. A ti, čiko, kači sve, a ja ću dokazati ko je ovde oštećen na sve načine! Maglu možete prodavati njoj dok ne izađe, nama više ne - poručila je Sita.

"Pitaj tvoju ženu šta je problem"

Sita je je spomenula i probleme oko novca, za koje tvrdi da Aneli nema veze.

- Meni ne treba nikakav deo kolača. Kad smo već kod kolača, vratite mi ono što ste zadržali! Do 1.12. očekujem svoje! Ne znam kakve veze Aneli ima s ovim, pitaj ženu šta je problem i šta mi je, između ostalog, oteto! Niti se bavim učešćem niti imam veze s ičim, a to što ste uzeli moje, ako ne znaš šta, pitaj ženu. To je, između ostalog, jedan od problema. Ako nisi upućen i trebaju ti dokazi o tome šta ste mi dužni, piši privatno da ti pošaljem - napisala je Sita.

1/5 Vidi galeriju Živi rijaliti životom Foto: Petar Aleksić, Kurir

Telefon kod porodice Karić

Sita se tu nije zaustavljala, te je otkrila da je Anelin telefon kod porodice Karić i da je ponovo upaljen, a da je informaciju dobila od svoje prijateljice koja joj je poslala skrinšot kao dokaz.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Danas je Aneli uključen drugi telefon. Javila mi je Anelina prijateljica, stiglo joj je obaveštenje, jer kada neko dugo nije na Viberu, dođe vam obaveštenje da se telefon upalio. Pa vi sada vidite. Eto, odoh da radim, nemam vremena za ove budalaštine sada - izjavila je Sita.