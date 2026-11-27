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Tokom emisije "Gledanje snimaka" Sandra je imala prilike da vidi šta joj Janjuš govori iza leđa dok nisu zajedno.

Problemi u raju

- Kako si ti prećutala na ovo? - upitao je Milan.

- Ne vidim da mi je ništa toliko strašno rekao, ali on se prvi naljuti kad se ja sprdam s njim. Kao kad je bio onaj klip na slavi, niko nije pričao o tome kako je on dobacivao Dači - rekla je Sandra.

- Janjuše, šta si ti njoj zamerio te noći? - upitao je Milan.

- Primetio sam da je dosta puta ozbiljna kada ja odem od nje. Kada legnemo i ja kažem: ''Odoh tamo'', ona kaže: ''Šta ćeš tamo?'', mislim da se tada nije sprdala apsolutno - odgovorio je Janjuš.

- Danas si rekao da se ja nikad ne sprdam, a sad menjaš priču - rekla je Sandra.

"Htela bi sa mnom da provodi 24 sata"

- Ona bi htela sa mnom da provodi 24 sata, ali joj smeta ponekad i osetim kad odem s drugarima malo - rekao je Janjuš.

- Da li je tebi normalno da 24 sata provodiš s nekim? - nastavio je Milošević.

- Nije, treba dati malo lufta i da se poželi čovek. Ne postoji osoba koja će 24 sata biti sa svojim detetom deset meseci da neće u jednom momentu reći: ''Idi srećo malo kod babe''. Ne mogu da kažem da mi ne prija, prija mi samo što je dug period pred nama i nije lako - rekao je Janjuš.

1/8 Vidi galeriju Sandra Obradović i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

- Da li su ovi prvi problemi u vašoj vezi? - upitao je Milan.

- Ja s njom nemam nijedan problem, imamo samo nesuglasice - rekao je Janjuš.