Slušaj vest

Učesnica Elite je u jednom trenutku posumnjala na potencijalnu trudnoću jer joj ciklus nije uredan kao do sada, te je u Beloj kući nastao opšti haos.

"Šta god da se desi, ne vidim potencijal za vezu"

Tokom emisije "Gledanje snimaka" Prgomet je Slađi Poršelini priznala da sumnja da je možda u drugom stanju, što je za crnim stolom demantovala.

- Ja nisam ovde izjavila da sam trudna niti da sumnjam, mene bi bilo blam da pričam to i potenciram - rekla je Laura.

Filip vidno nervozan ogradio se od veze sa njom i priznao da bi voleo da trudnoća ne postoji.

- Ne deluje mi da forsira bilo šta, ali priča kroz zaj*banciju dok meni uopšte nije zaj*bancija. Iskreno ne bih voleo da je trudna, ja s njom neću biti kako god. Šta god da se desi, ne vidim s njom potencijal ni za vezu, a kamoli za nešto više. Neću da pričam ništa što bi gledaoci voleli da čuju. Ne pada mi na pamet da pričam unapred, ako se desi onda ću pričati. Terza i Milica su bili u vezi i voleli se tako da je to drugačije - govorio je Filip i dodao:

1/8 Vidi galeriju Filip Đukić na bazenu, pokazao istetovirano telo Foto: Printscreen

- Do tog čina nije došlo, ne znam šta može da se desi. Ono što je do mene znam da nije bilo. Po meni ovo nije mesto gde treba da bude trudna žena, a ako se desi mi od toga ne možemo da pobegnemo - rekao je Filip.

"Mislim da bih rodila"

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Printscreen Pink, Printscreen

- Ne mogu da tvrdim ništa sto posto, ali mislim da bih rodila. Dete je za ceo život i nije to igračka da je sad imaš, a sutra je baciš. Isto smatram da nisam trudna, ali kad bi bilo tako prvo bih se šokirala i potresla. Mislim da ne bih imala srca da abortiram, preemotivna sam - rekla je Laura.