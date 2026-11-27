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Jelena Karleuša gostovala je u Jutarnjem programu na televiziji Pink, gde je govorila o ljudima koji su je, kako tvrdi, izdali i razočarali, ali i o prijateljstvima kojima je tokom godina bila posvećena.

Pevačica nije krila koliko ju je pogodilo ponašanje pojedinih ljudi kojima je, kako ističe, nesebično pomagala, a potom odlučila da prekine svaki kontakt sa njima.

- Moji izdajnici nisu zaslužili ni da im se ime spominje. Ako pričamo o Bokiju 13, nisu posle svojih reakcija i dela zaslužili ni da im se spomene ime. Ja sam tim ljudima mnogo pomogla da postanu poznati i bogati. Od malih nogu su kod mene jeli, spavali, vozili moja kola. Vratili su mi na najstrašniji mogući način. Snimala sam duete sa njima, dolazila u emisije, obogatili su se preko mene. Oni su mi zaboli nož i leđa, a to govori o njima. Oni kojima si mnogo učinio, postanu ti najveći neprijatelji jer znaju da si svestan ko su bili pre tebe. Svi javno znaju sa kim sam se ja družila i koliko sam im činila. Najgore je imati, pa nemati. Oni su se mnogo zaigrali, dopustili da saznam za prevare i izdaje, opljačkali su me i izvarali, desila im se najstrašnija kletva: ''Dabogda imao, pa nemao''. Ja sam bila udata za Bojana Karića, ja nikada protiv te porodice nisam ružnu reč rekla, mislim da sam ispala velii prijatelj mnogima. Ja sam izabrala da o nekima nijednu ružnu reč ne kažem, borila se da im pomognem. Srcem sam im pomagala, a vratili su mi tako strašno da sam ja odlučila da ćutim, a da njihova dela govore - rekla je pevačica.

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Karleuša se osvrnula i na odnos sa pojedinim kolegama sa estrade, među kojima je pomenula Daru Bubamaru, Milicu Pavlović i Bokija 13.

- Odlučila sam da ne ćutim, milion puta sam imala. Bila sam udata za Karića. Kada su ih svi napadali, ja tada nisam ni jednu ružnu reč rekla za njih. Mislim da sam ispala i prijatelj Dari Bubamari, a ona se okrenula. Izabrala sam da ne kažem nijednu ružnu reč za nju, Milicu Pavlović, takođe i Bokija 13. Pomagala sam im srcem, a sada njihova dela pokazuju o njima - poručila je pevačica.

Ugašen joj treći profil, prvi imao 2,4 miliona pratilaca

Jeleni je ponovo ugašen Instagram nalog, ovoga puta profil pod nazivom „JKentertainmentt“, koji je nedavno otvorila. Ovo je novi nastavak problema sa kojima se suočava na ovoj društvenoj mreži, a za sada nije poznato šta je konkretno dovelo do deaktivacije poslednjeg naloga.

- Dešava se to već duže vreme, ne samo u Srbiji nego na Balkanu. Meni se kontinuirano brišu društvene mreže, na Instagramu je dozvoljeno da se poziva na moj linč, da se objavljuje moja adresa i broj telefona, meni se oduzima pravo da se branim i da komuniciram s mojom publikom, krše mi se ljudska prava zato što mislim drugačije od mase, to što su oni u velikom broju - ne zači da su oni u pravu. Digitalne mreže su novi vladari sveta gde se dobijaju izbori i obaraju vlade, a ja sam u jednoj akciji da odbranim svoja prava. To radim sa advokatskom kancelarijom koja je iz EU dok ne pobedimo, kada dobijem doći ću da proslavimo, ako i ne ja ću da nosim svoj krst. To što sam ja jaka ne daje ljudima za pravo da me napadaju - rekla je Jelena

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Podsetimo, drama je počela početkom 2025. godine, kada joj je ugašen profil koji je imao više od 2,4 miliona pratilaca. Nakon više od mesec dana bez pristupa nalogu, u martu se našla u situaciji u kojoj je, prema tadašnjim pravilima Mete, njen profil praktično bio pred trajnim brisanjem.

Pevačica je potom otvorila novi nalog, ali se u junu prošle godine ipak vratila na svoj stari profil, čime se pohvalila emotivnom objavom i zahvalila čoveku koji joj je pomogao da ponovo dobije pristup.

Međutim, već početkom jula usledilo je novo gašenje, a tada su se pojavile informacije o masovnim, odnosno botovskim prijavama njenog naloga. Karleuša je potom najavila da će na svoj rođendan, 17. avgusta, otvoriti potpuno novi profil, što je i učinila.

Ipak, ni taj pokušaj nije prošao bez problema, budući da joj je sada ugašen i nalog „JKentertainmentt“. Za razliku od prethodnih situacija, pevačica ovog puta najavljuje da bi mogla da potraži pravdu na sudu, a ostaje da se vidi da li će najavljena tužba protiv Mete zaista biti naredni korak u njenoj borbi.

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