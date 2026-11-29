Rijaliti
LAURA POSTALA I UČITELJICA! Učesnica postaje ikona 10.sezone, gledaoci je obožavaju
- Laura Prgomet u slobodno vreme uči Đoleta Kralja hrvatskim izrazima i proverava koliko ih poznaje.
- Pitala ga je šta znači 'vlak' i 'tenisice', a Kralj je odgovorio: voz i patike.
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Laura Prgomet rešila je da slobodno vreme dobro iskoristi, te da Đoleta Kralja uputi bolje u hrvatske izrate.
- Vlak šta je, da li znaš? - upitala je Laura.
- Voz - kazao je Kralj.
- Odbojka, rukomet...kažemo sve isto. Tenisice, znaš li šta je to? - upitala je Laura.
- Patike - kazao je Đole.
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