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PUČE TAJNA! Lepi Mića otkrio kome se dopada Stefan Karić, ona šokirana
- Dača Virijević i Lepi Mića ušli su u blažu raspravu zbog simpatija koje Kristina Petrović navodno gaji.
- Dača tvrdi da je Kristina zaljubljena u Leona, dok Mića kaže da je zaljubljena u Stefana.
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Dača Virijević i Lepi Mića ušli su u blažu raspravu oko simpatija koje Kristina Petrović gaji.
- Ako ispadne, mislim da će Leona da postavi za vođu. Njene drugarice su mi rekle da se zaljubila u Leona - rekao je Dača.
- Budaletino jedna, ona je zaljubljena u Stefana. Sedi pored mene, sve znam. Zaljubljena je u Stefana, sve znam - kazao je Mića.
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