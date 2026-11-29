Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dača Virijević i Lepi Mića ušli su u blažu raspravu oko simpatija koje Kristina Petrović gaji.

- Ako ispadne, mislim da će Leona da postavi za vođu. Njene drugarice su mi rekle da se zaljubila u Leona - rekao je Dača.

- Budaletino jedna, ona je zaljubljena u Stefana. Sedi pored mene, sve znam. Zaljubljena je u Stefana, sve znam - kazao je Mića.

Detaljnije pogledajte u video-klipu:

Pogledajte dodatni snimak: