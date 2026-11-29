Jakov Jozinović: "Pokušali su da me zabrane, hvala vam što me niste ostavili"

"Nikada niste odustali od mene. Na ovom našem putu je bilo stvarno svačega. Pokušali su me i zabraniti vama i protiv mene ići i pisati lažne naslove, ali ja sam znao da ja i moja publika nemamo ništa sa tim, znam sam da mladost nema ništa sa mržnjom i nekad nema loše namere. Hvala vam što ste uprkos svim najodvratnijim naslovima koje je jedan dečko sa 21 godinom mogao da doživi - vi ste rekli: "E ne može, mi mu dolazimo u Arenu, neka peva". Hvala vam Beograde. Siguran sam da će kroz moj muzički životni put još hiljadu puta pisati ružno o meni, ali to očigledno tako mora, ali znajte da nikoga nikada neću izneveriti, pa tako i vas i da ću vam uvek doći sa punim srcem i ljubavi i da me samo to zanima. Hvala vam što ste uz mene, što me niste ostavili i što smo rasprodali beogradsku Arenu, hvala vam divni ljudi, pevajte sa mnom. Pričao bih štošta, ali sam siguran da delimo isto mišljenje i da sve znate" - rekao je Jakov.