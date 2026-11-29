"TI SI NAJLEPŠA KOJU SAM IKADA IMAO" Jakov se obratio Džejli romantičnim rečima, cela Arena zanemela: Sve pršti od emocija
- Jakov Jozinović je u beogradskoj Areni nastupio sa Džejlom Ramović, a zajednički duet i zagrljaj na sceni izazvali su ovacije publike.
- Pevač joj je poručio da je 'najlepša gošća' koju je imao, dok je nastup pratila snažna emocija i gromoglasan aplauz.
Mladi pevač Jakov Jozinović priredio je publici u Beogradu još jedno nezaboravno veče, a atmosfera je dostigla vrhunac kada mu se na bini pridružila specijalna gošća Džejla Ramović. Pevačica je sve prisutne ostavila bez daha pojavivši se u vatrenoj, dugoj crvenoj haljini koja je savršeno istakla njenu figuru dok su zajedno izvodili emotivne numere.
Tokom nastupa među njima je vladala neverovatna energija, te su se u jednom trenutku i srdačno zagrlili na sceni obavijenoj dimom i svetlima. Vidno oduševljen Džejlinim dolaskom i zajedničkim nastupom, Jakov joj se duboko poklonio pred prepunom dvoranom.
„Ja ti se moram zahvaliti što si najlepša gošća koju sam imao. Najbolja si i hvala ti“, poručio joj je Jakov, što je publika ispratila gromoglasnim aplauzom i ovacijama.
Jakov Jozinović: "Pokušali su da me zabrane, hvala vam što me niste ostavili"
Podsetimo, mladi pevač Jakov Jozinović održao je sinoć spektakularan koncert u beogradskoj Areni, a na samom kraju večeri obratio se prepunoj dvorani veoma emotivnim govorom. Vidno ganut podrškom hiljada ljudi, on se osvrnuo na težak period i brojne prepreke sa kojima se susretao tokom dosadašnje karijere.
Jakov je tom prilikom bez zadrške progovorio o pokušajima zabrane i negativnim natpisima, uputivši publici snažnu poruku zahvalnosti što mu nikada nije okrenula leđa.
"Nikada niste odustali od mene. Na ovom našem putu je bilo stvarno svačega. Pokušali su me i zabraniti vama i protiv mene ići i pisati lažne naslove, ali ja sam znao da ja i moja publika nemamo ništa sa tim, znam sam da mladost nema ništa sa mržnjom i nekad nema loše namere. Hvala vam što ste uprkos svim najodvratnijim naslovima koje je jedan dečko sa 21 godinom mogao da doživi - vi ste rekli: "E ne može, mi mu dolazimo u Arenu, neka peva". Hvala vam Beograde. Siguran sam da će kroz moj muzički životni put još hiljadu puta pisati ružno o meni, ali to očigledno tako mora, ali znajte da nikoga nikada neću izneveriti, pa tako i vas i da ću vam uvek doći sa punim srcem i ljubavi i da me samo to zanima. Hvala vam što ste uz mene, što me niste ostavili i što smo rasprodali beogradsku Arenu, hvala vam divni ljudi, pevajte sa mnom. Pričao bih štošta, ali sam siguran da delimo isto mišljenje i da sve znate" - rekao je Jakov.
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