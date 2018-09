LUNA PATI ZA SLOBOM, A LAZAR KORISTI PRILIKU: Biće lakše ako nađeš drugog! Fudbaler rešio da OSVOJI blogerku! (VIDEO)

Lazar Jeremić razgovarao je sa Lunom Đogani o njenom bivšem dečku i iskoristio priliku da se približi blogerki.

Fudbaler se poveravao Đoganijevoj, pa je spomenuo svoje prethodne veze, dok je ona pre toga pomenula Slobu Radanovića.

"Lakše je uz nekog ili uz vreme. Taj neko mora da shvati da ti nećeš sigurno određeno vreme da mu budeš bitna, ali on mora da bude pored tebe, ali da bude svestan da neće imati tvoju pažnju i emocije. Mora da bude svestan da ti imaš osećanja prema nekome, ali ako se ti njemu stvarno sviđaš, da je on spreman na sve to, ako ti vrediš da on žrtvuje sebe. Meni se dešavalo da budem sa ribom koja je bila dugo u vezi i ona meni posle dva meseca kaže "Ja njega još uvek volim". Bio sam tu, bio sam ubeđen da je kvalitetna osoba, da vredi", pričao je Lazar dok ga je Luna ćutke slušala.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir