IVANIJA OPTUŽILA BIVŠEG FUDBALERA DA JE MANIJAK: Lakić mi je zavlačio ruke u gaće dok sam spavala! Coka je bila u sobi pored! (FOTO)

Nikola Lakić optužen je da je seksualni manijak! Njegova cimerka Ivanija Bajić otkrila je da ju je fudbaler dodirivao u krevetu i zavlačio joj ruke u gaće dok je njegova, sada trudna devojka Aleksandra Tasić Coka uplakana provela noć na garnituri!

foto: Printscreen

U spavaćoj sobi u vili "Parova" dešavaju se najveći skandali i otkrivaju najveće tajne učesnika! Nakon verbalnog sukoba nekada bliskih drugarica Ivanije i Coke, na videlo su isplivale još neke tajne!

foto: Happy screenshot

Besna nakon uvreda koje je doživela, bivša devojka Vuka Moba odlučila je da budućim roditeljima pomuti sreću, pa je otišla kod cimerke Saške Karailjaz i ispričala joj da ju je Lakić dodirivao jedne noći u krevetu protiv njene volje. Za to vreme Coka je plakala na garnituri, gde je i prespavala.

foto: Printscreen

- Nikola i ja smo spavali u istom krevetu, tada je već uveliko bio u vezi s Cokom. Samo što sam zaspala kad sam osetila da me neko dodiruje, on mi je zavukao ruku dole, u gaće! Prvo sam pomislila da je slučajno, pa sam mahinalno sklonila ruku - počela je da priča Ivanija Saški, koja je bila šokirana, i dodala:

foto: Printscreen

- On je to ponovio još tri-četiri puta, isto! Gurao mi ruku u gaće. Ja sam poludela. Htela sam da napravim haos, ali nisam zbog Coke jer smo se tada družile. Lik nije normalan. Retard! Seksualni manijak! Ej, može tata da mi bude. Sada kada bih to rekla, ispalo bi da ja lažem - rekla je besno Ivanija, a njena cimerka se složila.

- Sramota me - rekla je Saška kroz smeh.

foto: Printscreen

Bajićeva je otkrila i da se Lakić od starta prema Aleksandri ponašao nedžentlmenski i da je ona to veče kada ju je dodirivao, suptilno rekao devojci da neće da dele krevet.

foto: Happy screenshot

- Coka je to veče spavala na garniturama. Plakala je čitavu noć. Nikola joj je rekao: "Pređi tamo, šta ima veze", a ona ga je pitala: "Tebi nije stalo da spavamo zajedno?" Nije htela da spava u sobi i zato je dobila kaznu - ispričala je Ivanija.

foto: Privatna Arhiva, Dragana Udovičić

- Je*em ti seme - rekla je Saška.

Podsetimo, čim su ušli u vilu, Coka i Lakić su se smuvali, a njihovu vezu pratile su razne svađe. Ipak, oni su sve vreme radili na bebi jer je Nikola želeo da postane otac, što im je i pošlo za rukom. Prošle nedelje Coka je uradila test za trudnoću, koji je pozitivan, a pre nekoliko dana je otišla na ultrazvuk, gde joj je doktor rekao da je u drugom mesecu.

foto: Printscreen

Ivanija je u "Parovima" od samog početka ove sezone, a kad je ulazila u rijaliti, predstavila se kao bivša devojka Vuka Moba.

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen

21 godinu ima Ivanija

20 godina ima Coka

35 godina ima Nikola Lakić

Kurir

Autor: Kurir