ĆUTI, ODROBIJAĆU TE: Milijana ponovo TUČE Milojka, a on preti da će otkriti njene TAJNE! (VIDEO)

Milijana Bogdanović ponovo se posvađala sa svojim starijim verenikom Milojkom Božićem, s obzirom da joj on redovno ljubomoriše zbog flerta sa drugim muškarcima.

Milojko je govorio Milijani da je živčana i sve vreme ju je provocirao, a ona mu je odbrusila:

foto: Printscreen/Happy

"Ćuti bre! Ti uživaš kad mene neko iznervira."

"To su tvoje ljubavi, tvoje simpatije, sve. Nemoj me udarati! Jesu, ja ću reći javno, šta me zabole", rekao je Milojko.

"Ćuti, odrobijaću te", vrištala je Milijana na Milojka.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Happy

Kurir