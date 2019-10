ODLIČNO JE POZNAJEM, RADILA JE ZA 800 DINARA! Ceo Bečej bruji o Sanji Mirkov: Ne daju Miliju da se zaljubi u nju?!

Nepoznati muškarac uključio se putem telefona u vilu "Parova", pa rekao Vendi da Sanju Mirkov odlično poznaje, te da dobro zna čime se ova učesnica rijalitija bavila.

"Dobar dan. Pozdravljam vas sve, posebno Milija", počeo je on tokom "Jutarnje kafice, pa nastavio: "Hteo bih da mu kažem da ta devojka nije za njega. Jedno vreme sam živeo u Bečeju i poznajem je odlično. Ma, ceo Bečej bruji o njoj. Radila je po kafanama i tako to. Radila je za 800 dinara", istakao je on.

foto: Happy screenshot

"To nije tačno! Na početku sam radila za 10 evra plus bakšiš!" brecnula se Sanja.

"Ma, to je tvoja priča. Za 800 dinara si radila kao konobarica, a posle toga si išla s njima u život", rekao je on, ne dopuštajući joj da ga zbuni tokom izlaganja.

Cela vila se tresla od ovih informacija.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir