POGINUO JE KADA SAM IMALA 14 GODINA! Nikad to sebi neću oprostiti: Palčica ridala od muke naočigled SVIH!

Anastasija Stanojević Palčica u okviru "Parografa" progovorila je o pokojnom momku, te tragediji koja ga je zadesila. Kako je istakla, njih dvoje su bili veoma bliski, a zbog tetovaže kpoju mu je posvetila nimalo se ne kaje.

"Da, stvarno mi je teško pričati o tome, ali da, on mi je ovde na nozi, meni je on jako draga osoba i nikada se neću pokajati zbog toga. Stvarno sam ga mnogo volela, volim ga i sada. To se ne menja. Prošle su tri godine i ništa se nije promenilo, niti će se ikada promeniti. On će meni uvek biti u glavi. To je nešto što uvek ide za tobom. Gde god bila, sa kim god, to ide sa mnom", rekla je ona, pa nastavila:

"Ovo je moj bivši dečko koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći pre tri godine. Bila sam sigurna da je to bila prava ljubav. Kao deca smo počeli nešto. Par godina smo se znali, izlazili zajedno, družili se. Brzo sam se i mnogo vezala za njega. Ja se ne kajem zbog ove tetovaže, niti ću se ikada kajati. To je osoba koja će biti sa mnom ceo život. Ova osoba me prati u stopu. Ja vama ne mogu da opišem kako sam se osećala tada. On je poginuo kada sam imala 14 godina. Depresija je ušla u moj život sa 14 godina. Tada je počela mržnja prema svetu i svim ljudima i osećaj krivice prema sebi."

"Ja sam se naljutila zbog sitnice i napisala mu neku veliku odvratnu poruku. Njegov odgovor na to je bio samo: 'Mnogo te volim, ne mogu sada da pričam, pijan sam, zovem te sutra. Izvini'... Od njegove najbolje drugarice sam saznala šta se dogodilo i ne mogu da vam opišem kako sam se tada osećala. On je bio u komi 7 dana i ja sam tamo bila svih 7 dana. Nije se ni probudio iz kome."

"Poslednji dan sam otišla u školu i kada sam se vraćala iz škole sa najboljom drugaricom prokomentarisala sam za neke momke kako su lepi i ona mi je rekla: 'Nemoj tako da pričaš, Milan te gleda'. Ja se nasmejala i rekla nije umro, živ je, probudiće se. Bila sam sigurna da će da se probudi... Otišla sam kući samo da ostavim stvari i otišla kod prvog komšije i dok sam listala sa njim statuse na društvenim mrežama, to mi je bilo nešto najstrašnije, videla sam statuse: 'Počivaj u miru, legendo', 'Nedostaješ' i tada sam shvatila sve. Divljala sam roditeljima i krivila sam njih. Tada u tom trenutku su mi bili krivi svi. Sebi nikada neću oprostiti", zaključila je Palčica.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

