NASRĆE NA ŽENE I NE UME DA SE KONTROLIŠE: Otkriven najveći AGRESIVAC u rijalitiju, a nekad je bio MIRAN I STALOŽEN!

Izabelina majka kaže da je Albert Galorini nekada bio staložen, a sada je pod nervozom.

"To nije više pasivna agresija, već otvorena. Ne znam šta ga čini takvim. Verovatno Palčica ima uticaja na njegovo ponašanje. On nasrće na žene. Imao je dosta okršaja sa ukućanima, ali i sa ženama u vili. Tako da je Alberto u ratu sa Ornelom, koja je zbog njega u izolaciji. Nije to prvi put. On ne ume da se kontroliše. Veliki agresivac, samo se ne priča o tome", rekla je Slađa i dodala da je Albert definitivno agresivniji od Pavaa Vladila.

"Pavao nikada ne bi digao ruku na ženu. On vrlo poštuje žene i ne ulazi u takve konflikte. Pavao se kontroliše i ima manire za razliku od Alberta."

"Ni na jednu ženu nisam nikad prvi krenuo. Samo sam se branio", odgovorio je Alberto na prozivke.

