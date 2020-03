POZAJMILA SAM PARE, NISAM IMALA ŠTA DA JEDEM! KIJA KOCKAR MI UNIŠTAVA ŽIVOT: Luna oplela po bivšoj suparnici!

Luna Đogani je iznela niz tvrdnji o svojim nastupima i teškom životu spoljnom svetu, pa je otkrila da joj je Marko pozajmljvao pare za hranu jer su joj nastupi propali.

Pevačica je u sve umešala Kristinu Kiju Kockar, koja je navodno sabotira.

"Nisam htela da kažem, da ne bih pominjala tu ženu, to je ružno, meni Kija Kockar uništava moj život, šalje fanove da mi saboratiraju nastupe! Marko je iskulirao Kiju, a ti si je pozdravio. Pričao si o njoj kao da je boginja, da li znaš koliko je mene to bolelo? Nisam htela to da ti zamerim. Ta žena meni napolju zagorčava život. Dva meseca nisam ništa radila, jer su slali fanove na nastupe da me sabotiraju. On mi je pozajmljivao pare, jer nisam imala ništa da jedem, zarađivala sam 200, 300 evra", rekla je Đoganijeva, pa nastavila:

"Moji nastupi su propali, dva meseca sam sedela kod kuće, nisam ništa radila, zbog Kristine Kockar. Bila sam sa njenim mužem, ali njih dvoje rade, on je najbolji čovek na svetu! Imam dokaze za to, gde piše ljudima da me maltreriju, da sam ja to zaslužila. Ja jesam rasturila njen brak, ali nisam nikog ubila. Šta je sa Draganom? Da li ste nju osudili kao mene? Jedino je Milan Milošević postavio pitanje kako treba, samo zato što se Luna Đogani smuvala, ona je najveća ljubavnica na svetu! Zato sam zamerila svom ocu, nije prirodno da ti nju pozdravljaš! Ona je namazana svim bojama, ti si se oduševio sa njom, Marko je propao u zemlju."

