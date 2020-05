PLANIRAO SAM DA VERIM LUNU, ALI JE SVE PROPALO: Marko otkrio svoj veliki PLAN koji je PAO U VODU zbog Gastoza! (VIDEO)

Marko Miljković je otkrio svoj veliki plan kao i to da je hteo da veri Lunu Šogani, ali da je sve to propalo.

"Marku prebacuješ i histerišeš zbog kafe koju bi popio s Jelenom, a on tebi oprostio prevaru sa Gastozom?", glasilo je pitanje za Lunu.

foto: Printscreen/Youtube

"Laž, bolje rečeno. Milane, ja sam zbog toga ušla ovde... Ja bih prva volela da grešim, osećam neke stvari i da, smeta mi to. On je meni oprostio to i ako treba da mi vraća to, onda ne treba da budemo zajedno... Ne treba da se vraćamo na stare priče, već treba da idemo dalje. Mi da pijemo kafu, mislim to je meni... Više me je zabolelo što je njemu stalo do toga", rekla je Luna.

foto: Printscreen/Youtube

"Šta je stalo? Šta je stalo? Ja sam mislio nešto veliko za Lunu da uradim, ali su me poremetile neke stvari. Ja sam mislio Lunu da verim, ali je propala ideja zbog nekih trzavica. Nije sve išlo", rekao je Marko.

Kurir.rs / M.M.

