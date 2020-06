ŽABAC O KRISTIJANU Krao je tepihe po Nemačkoj! Sakrio bi se u mišju rupu da pripuca! Spolja gladac iznutra jadac! TASTER

Nebojša Tubić Žabac, kontroverzni biznismen, isprozivao je Kristijana Golubovića i nadenuo mu nadimak Kristijan Taster, jer , kako kaže, druka cimere u zatvoru.

" On se busa da je radio velike poslove u Nemačkoj i Holandiji. On je krao tepihe, bre, i lustere tamo", kaže Žabac i dodaje da je Kristijan samo "plašljiva duša koja bi se zavukla u mišiju rupu kada bi se pripucalo".

"Kad bi čuo motornu testeru da radi on bi se usr.o od straha, a tek još da ga pocepa motorna testera. Mene je pogodio metak i ja sam trčao 300 metara i na kraju sam savladao protivnika. Nek majmun Kristijan potrči 300 metara, pa on neće moći da diše, on je truo. On je spolja gladac. a iznutra jadac, truo je, ne kreće se i ne trči. U kojoj pucnjavi je on učestvovao? Gde je dobio metak? Nigde. Kad te pogodi jedan metak, ti si mrtav, a 20 metaka. On je lud i ne zna šta priča. Kad bi čuo pucanj, pobegao bi u mišju rupu. Samo zato je i ostao živ, jer se plaši svega", rekao je Žabac i dodao da se Kristijan "njega plašio i imao strahopoštovanje prema njemu".

"Čovek koji kuka kao pi.ka kad ga malo pritisnu", kaže Žabac o Kristijanu Goluboviću, koji važi za legendu i jedinog preživelog iz filma "Vidimo se u čitulji" i rijaliti zvezdu.

