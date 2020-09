TOMOVIĆ URLAO IZ PETNIH ŽILA! Žestoko zamerio zadrugarima, pa se obrušio na Zvezdanu: Pali ste na testu LJUDSKOSTI!

Vladimir Tomović je naveo koji su ga zadrugari najviše razočarali jer nisu ispoštovali njegov spisak za kupovinu.

"U prvoj nedelji kad sam ja bio vođa dao sam Mariji i Miljani najmanje budžete i stavio ih za potrčke, ali nisam dobio nijednu uvredljivu reč. Marija mi je tad vratila budžet, ja to poštujem, bili smo u svađi. Ljudi komentarišu da si licemeran i dvoličan, možda u dubini nisi takav, ali Kristijanu i Aleksandri si dao najmanji budžet iako sa njima provodiš najviše vremena. Miljana ti ne bi sela na kičmu da si joj dao i mali budžet. Duh ne mogu da mi slome, jer duhovna hrana ne ulazi na usta. Neca i Zvezdana su mi pali u očima. Zvezdana je danas rekla jednu rečenicu. Nudio sam novac, za pet stavki, ponudio sam njoj nije uzela. Rekla je: "E sad će te malo i vi lepi da budete gladni". To ako je tebe naveo neko kao lepu, to nije povod za te stvari. Sa Miljanom sam imao najveće svađe, ali mi je uvek uzela sve. Prošle godine Mića i ja smo se najviše vređali, pa mi je izašao u susret. Vi ste pali danas na testu ljudskosti. I ovaj mali sa kosicom. Danas ste pali na testu ljudskosti. Svi koji ste tamo bili osim Tome Panića, do kraja rijalitija da mi niste prišli. Nisam nudio samo iz jednog razloga jer ste neiživljena stoka koji ste trčali. Do ponedeljka neću jesti ništa od vas. Kad sam izašao danas odavde, izvređao sam ljude, nemojte da testirate moju reč. Pokazali ste se kakvi ste, čast izuzecima. Ne prilazite mi, svi koji ste bili danas u prodavnici", rekao je Tomović.

Zvezdana Stevanović, kojoj je Tomović zamerio što mu nije kupila najosnovnije namirnice, takođe je imala komentar.

"Ja sam stajala na vratima, svi su me napali, govorili su da požurim. Ja sam mu rekla da da spisak nekom drugom. Ja sam prvi put u rijalitiju ja ne znam kako se to radi. Čim sam se vratila, rekla sam da mi je žao", rekla je Zvezdana.

Sandra Rešić, koja je inače već imala sukobe sa Zvezdanom, stala je u Vladimirovu odbranu.

"Ja do malopre nisam znala ni ko su ljudi koji su išli. Prošle nedelje je Vlada vozio sve vas, Vladi ne treba nikakva odbrana. Samo ću reći sram da vas je, koji ste išli", rekla je Sandra.

