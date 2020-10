MUŽ JU JE TRUDNU ZAKLJUČAVAO U STANU BEZ HRANE: Rijalita učesnica Elena preživela HOROR, tukao ju je 10 puta dnevno pred DETETOM?

Elenu Petrović je bivši muž navodno izgladnjivao i ostavljao zaključanu u stanu gladnu i žednu po nekoliko dana.

Učesnica devete sezone "Parova" imala je težak život, a pogrešan izbor muškaraca umalo je nije koštao života. Batine i uvrede je trpela svakog dana, bio je toliko ljubomoran da joj nije davao da izlazi iz stana bez njega, a šamare je dobijala svaki put kada bi on pomislio da ima povoda da je kazni.

foto: Printscreen/Happy

"Imala je svega 17 godina kada je njega upoznala. Ubrzo je ostala trudna, a on ju je primorao da zadrži bebu iako ona to u početku nije želela. On ju je tada zaprosio i počeli su da žive zajedno, ali je on retko bio kod kuće, a ona je ostajala sama sa praznim frižiderom, zaključana u stanu", navodi njena rođaka.

"Napadao ju je jer je bio ljubomoran. Šamarao ju je deset puta dnevno. On joj je govorio da je dr*lja i da se j*bala sa 15 godina. Prvi put ju je udario kada je bila peti mesec trudnoće. Ubio je Boga u njoj, ne znam kako je ostala živa. Posle smo svi saznali da je ludak i da pije lekove. Svaki put bi je tukao iz ljubomore. Posle se sklanjala da dete ne čuje da je ovaj bije, nije mogla više to da trpi i rešila je da ga ostavi", priča rođaka.

foto: Printscreen/Happy

