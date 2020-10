DRUG MI JE REKAO DA NIJE SKUPA! Jeremić se obrušio na Anakondu: Imala je s*ks sa Cveletom i Vukom Mobom

Bivši zadrugar Lazar Jeremić otkrio je mnoge detalje o zadrugarki Anđeli Milenković Anakondi, kako su se upoznali, zbog čega je boravila kod njega u kući, ali i šta mu je ukrala.

- Ja nisam bio sa njom, zato sve pričam. Priznala je čim je ušla da je lagala da smo bili verenici, ali nismo bili ni u vezi. Ja sam igrao fudbal, ona mi se javila, dopisivali se, radila je Budvi kao medicinska sestra, to je bilo pre pet, šest godina. Upoznali smo se. Drugar mi rekao da nije skupa. Ja sam povezao šta i kako. Ona je plakala, kukala, sve mi rekla. Njena majka ima poremećaje, nedelju dana kod kuće, nedelju dana u ludnici. Njen ćale lečeni narkoman. Nije mi bilo svejedno kad mi je sve to ispričala. Rekla mi je šta je radila za novac, onda sam joj rekao da ne kupuje bundu za te pare, nego da kupi stan. Prošlo je sve to. Ona je otišla, ja sam igrao posle u Pljevljima, rekao sam joj da dođe kod mene u Smederevo, ima sobu. Mi smo živeli zajedno, odnosno ona kod mene - imaćeš hranu, možda i neku krpicu. Bili smo i na moru, ja sam nju zgotivio, da bih je izvukao iz svega. Ukrala mi je lap-top, sa određenim snimcima, slikama sa ženama sa estrade, da ja imam problem. To je sve od nje krenulo. Vratila mi je lap-top, telefon, ali je sve prebacila sebi. Ona nije normalna, veže mi kuče za česmu da ne bih otišao nigde. Ona je luda, patološki lažov. Nju pola Zadruge zna, od te polovina, pola je zna sa sajtova. Muškarci je znaju, imali su odnose sa njom. Imala je odnose sa Cveletom, pokazivala mi poruke. Čuo sam priču od Anakonde da je Cvele objavio klip sa Anjom iz kreveta, tu su prekinuli, a na kraju se pomirili. On je bio sa Anjom kad su imali s*ks. Vuk Mob isto. Nosi njegove trenerke, možda on neće da priča o tome. Ša zna dosta stvari. Slali smo mu snimke dok imamo odnose i slušamo njegove pesme, ona je to tražila - tvrdi Jeremić u emisiji "Pitam za druga".

