KRISTIJAN TVRDI DA NJEGOVE PRIČE NISU LOVAČKE: Nisam imao ni 20 kad sam išao po BELOM SVETU i zarađivao OZBILJNE PARE! (VIDEO)

Kristijana Golubovića mnogi prozivaju da u rijalitiju priča "lovačke priče", a on je sada o tome otvoreno govorio.

"Ne bih da omalovažam nekoga, ali oni (degeneracija) u moje priče ne veruju, misle da su basne, lovačke priče. To su ti hejteri, koji nemaju svoje živote. Ja ne umem da se foliram kao oni, koji ti pružaju ruku, a iza leđa ti pričaju da lažeš. Nikogović koji pokušava da uzdigne sebe. Ne shvatam tu mržnju i hejt bez ikakvog razloga. Važno je onoliko koliko imaš, to mi je otac govorio", počeo je Kristijan.

Kristijan se osvrnuo na nove životne avanture, koje nije stigao da prepriča zadrugarima, ali ni publici:

foto: Printscreen

"Išao sam u London na tri godine, pa sam išao na nekog fudbalera. U to doba, u jednoj najjačoj teretani, tada su prvi homosek*ualci dolazili. Kada ti odeš u teretanu, pa možeš, na primer, da sretneš Tinu Tarner i Džordž Majklija... Onda možeš misliti kako sam ušao na velika vrata. Bio sam klinac tada, nisam imao ni 20 godina, išao sam po belom svetu i pravio ozbiljne pare i, naravno, hoklica po svetu. Tada, kao klinac, i plaćaš, sada je sramota možda i da kažeš", pričao je Kristijan.

"Da sam sve to mogao da ovekovečim, onda bi ova degeneracija verovala u sve. Tada su me podsmevali što ih i ne znam, a šta sam ja, klinac, znao. Ovde, kada sam išao u teretanu, to je bila neka šupica. Ali smo opet uživali u tome, sada kad uđeš u teretanu, vidiš svemirski brod i gladijatore. Mene su prisvajali svi klanovi, svi su me poštovali, i sa Novog Beograda, Voždovca", pričao je Kristijan.

