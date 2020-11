NADEŽDA JE IZVRŠILA PRITISAK NAD TOMOM! Panićev drug progovorio, pa otkrio u kakvom je stanju Biljićeva: Čuo sam da NIJE DOBRO!

Ljubavni trougao koji čine Nadežda Biljić, Toma Panić i Paula Hublin "drma" "Zadrugu 4".

Podsetimo, iako je, kako je sam istakao, ušao u četvrtu sezonu rijalitija kako bi obezbedio novčana sredstva za život nevenčane supruge i sina Longa koji je rođen u vanbračnoj zajednici, nekadašnji maneken je uplovio u ljubavnu vezu sa Paulom.

Iako članovi porodice svim sredstvima brane Tomu, njegov prijatelj Srđan nije na njihovoj strani, iako daje sve od sebe da razume druga.

"Mislim da je Nadežda izvršila pritisak na Tomu kad ga je napala zbog Dragane, a tada nije uradio ništa. On sve kao da radi u inat, ne znam šta da kažem. Paula mi se ne dopada nikako, namazana je. Nije ona devojka za Tomu, on se samo zeza sa njom. Neće ta veza opstati, ma nema šanse", izjavio je on za "Star", a prenose mediji.

"Ne znam da li njegovi to podržavaju ili ne, mislim da ne. Sa Nadeždom se ne čujem, ona me je otpratila sa Instagrama, žao mi je, čuo sam da nije dobro. Oni su bili skladni, ne znam šta se sada desilo, i ja sam zbunjen."

