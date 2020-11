Miljana Kulić nasrnula je na Lazara Čolića Zolu, a povod je bila hrana koju je ona navodno ukrala.

"Ti mene napadaš, da toliko nemaš poverenja u mene ", urlala je Miljana.

"Je l' ti nije žao? Stojim ispred prodavnice? Govoriš mi da nisam hladna", urlala je Miljana.

"Ja sam iskrena prema tebi, milion posto, dovodiš me u situaciju da te pljujem. Zabolelo me što me ne veruješ ", rekla je Miljana.

