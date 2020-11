SANJA PUKLA, PA SE ZAMERILA MATOROJ NAKON OSUDA DA JU JE VARALA! Tomovićeva pobesnela, ronila suze zbog bivše: Jedva se SMIRILA!

Zadrugari su gledali video snimak koji je bio vezan za Jovanu Tomić Matoru i Sanju Stanković.

"Znam ja sam već čula sve to. Nisam je varala, jesam se videla sa bivšim, jer me vodio na infuziju. Ne vidim poentu, zbog čega ima potrebu da i dalje priča o meni jer ja nju ne uzimam u usta. Danas smo razgovarale, rekla mi je da sam joj se smučila, ali je i ona meni. Sve što je uradila, prva je uradila", rekla je Sanja.

"Mi drugovi nećemo biti, ali hajde bar da se poštujemo. Ja samo to hoću, ja sam u neverici zato to i pominjem. Mislim da me varala, da me nije volela", rekla je Matora.

"Bile smo u Parizu, i meni je stigla poruka od mog bivšeg, i nisam joj rekla, posle sam joj pokazala da vidi da mu nisam odgovorila, i da vidi da sam joj verna. Posle sam otišla da se vidim sa drugom, ona je tu došla i napravila scenu pijana. I to, što mene njen čopor stalno komentariše, to neću da pominjem", rekla je Sanja.

"One tebe nikada nisu komentarisale!", branila se Matora.

"Govorim ti kao žena, ti si devojko debil, ja tebi nikada ne bih dozvolila da patiš, i da se ponašaš kao određeni ljudi. Ja tebe ne mrzim! Jesmo komentarisale, ali stvari koje svi komentarišu", rekla je Rialda.

