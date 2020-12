MAJA PONOVO UHVAĆENA U LAŽI! Markovićeva prećutala Alenu važnu stvar, a sada je drugarica RASKRINKALA! VIDEO

U emisiji ,,Pitanja gledalaca", Maja Marković dobila je pitanje koje se ticalo Alena Hadrovića i njihove svađe.

- Da ste Alen i ti bili napolju izlasku, da li misliš da bi vaš sukob završio na grubim rečima?

- Nije bilo grubih reči, ja sam mu zamerila, to njegovo ponašanje mi se nije dopalo i jutros smo pričali, smatram da ne bi došlo do nečeg većeg - rekla je Maja.

- Može da se oglasi svaka žena i devojka koja je bila sa mnom, drugarica, verenica, nikada u svom životu, niti sam podigao ruku na ženu, niti sam udario čvrgu ženi. Evo, jasno kažem! Ako može da se oglasi, čak i kada su mene one udarale, nisam im vratio. Bio sam grub, to sam rekao, jer mi je to uzrečica, mnogo mi je krivo što sam to rekao, ali nisam je uvredio, da sam joj rekao da je k*rva, niti bi je ikada uvredio tako - rekao je Alen.

- Ivana, da li možeš da ustaneš i kažeš šta je rekla Maja? - upitao je voditelj Milan.

- Ne mogu tačno ni da se setim šta mi je sve rekla, koje je sve rečenice upotrebila, ali nije loše ništa. Pričala mi je začuđeno, jeste, bila je zaplašena - otkrila je Ivana.

