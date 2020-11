JOVICA PUTNIKOVIĆ PRVI PUT PRED KAMERAMA NAKON UDESA! Progovorio o NESREĆI i Majinoj javnoj prevari: Evo kako se sada oseća (FOTO)

Jovica Putniković nedavno je doživeo saobraćajnu nezgodu, nakon čega je operisan i sada se oporavlja.

"Guram, oporavljam se polako. Sad nemam velike bolove, primam inekcije, ali generalno me boli", rekao je on na samom početku.

Budući da ga je bivša verenica Maja Marković nakon udesa javno prevarila u rijalitiju, posle svega nekoliko dana, on je prokomentarisao čitavu situaciju sa njom.

foto: Pritnscreen/Pink

"Nije mi drago što se pominje moje ime tamo, ja bih da završim svaku priču sa Majom, desilo se šta se desilo i to je to. Ne gledam rijaliti, pratio sam na samom početku, pre udesa. Poslednjih nedelju dana totalno sam se isključio, ne znam šta se dešava" priča on.

Putniković je dodao i kako se osećao dok je gledao da je Maja započela vezu sa drugim pred kamerama.

"Teško mi je padalo na samom početku. Nisam to očekivao, verovao sam joj. Samim tim što sam joj ja i predložio da uđe, nisam verovao da će to da se desil ali eto jeste. Shvatio sam to kao izdaju. Izdala je moje poverenje. Sada sam ravnodušan i idem dalje", priča Jovica.

foto: Pritnscreen/Pink

On je potom otkrio i da sada ima novu devojku koja je uz njega u najtežim trenucima.

"Zaljubljen sam. Imam nekog ko je tu pored mene, ko se trudi i sa kim razmišljam o nekoj budućnosti. Mnogo mi znači što je uz mene", istakao je Jovica u "Premijera-Vikend specijal".

foto: Pritnscreen/Pink

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir