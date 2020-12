OVA PEVAČICA MI JE NAJJAČA: Nikola Đorđević bio u vezi sa VATRENOM Sanjom, a sad opleo po ESTRADI! (VIDEO)

Tokom večeri Nikola Đorđević sedeo je sa Alenom Hadrovićem, te su pokrenuli temu o pevačicama.

Poznato je da je Nikola bivši dečko Sanje Vučić iz grupe "Hurricane", a on se dotakao i njenog pevanja, te je otkrio ko je po njegovom ukusu najbolja estradna umetnica narodne muzike.

"Ne znam do čega je to, ona kada peva, baca na onaj etno, znaš? Ja joj kažem da ne može tako, mora da zavija malo. Meni je najjača pevačica za narodnjake Mladenovićka. Bila je Prijovićka aktuelna jedno vreme", ispričao je Nikola.

foto: Printscreen

"Ja volim Kaću Grujić", dodao je Alen.

Sanja Vučić nije želela mnogo da priča o raskidu sa dečkom, ali je jednom prilikom isplivala informacija da su se često svađali.

"Stalno su se svađali oko toga, jer je njoj bio potreban mir. On je mlad, neiživljen i samo je gledao gde bi mogao da ide na piće i da se provede sa društvom. Sanja to nije mogla da podnese, jer je njoj preko glave bilo svega. To je bio okidač zbog čega su njih dvoje raskinuli. Jednostavno došlo je do razilaženja u zajedničkom mišljenju", rekao je izvor za "Blic".

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir