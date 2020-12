TOMOVIĆ SPOPAO ZERINU! Nije mogao da se OBUZDA, pa progovorio o njihovom ODNOSU! (VIDEO)

Vladimir Tomović je doneo odluku u ponedeljak da će na večerašnjoj žurki piti alkohol prvi put posle 6 godina, a večeras je Zerini Hećo saopštio da ne odustaje od te namere.

- A ti baš planiraš da se olešiš? - pitala je ona.

- Ne, ali ću da popijem. Danas si bila dobra - rekao je on, pa se okrenuo da spava.

Međutim, brzo se razbudio, pa je počeo da flertuje sa Zerinom, kojoj je predložio da imaju odnose ako uđu u vezu, ali je ona to odbila.

foto: Pritnscreen

- Ako budemo u vezi, nećemo imati s*ks u rijalitiju? - pitao je on.

- Ne - odgovorila je Hećo.

- Onda ništa. Da mi budemo u vezi 7 meseci bez toga? Ovo nisam očekivao - dodao je Vladimir.

Zerina je potom odlučila da će se sprdati sa Vladimirom, pa je prihvatila njegov poziv da je zagrli, ali on je krenuo da je hvata za zadnjicu.

- Počeću da se igram sa tobom. Da se sprdam sa tobom? Možeš da me zagrliš, ne da me šljapaš po dupetu. Krenuo si ka dupetu - govorila je Zerina.

Nemoj da me pipkaš na taj primitivan način, možeš da me zagrliš, ali ne to - govorila je ona, pa se vratila u svoj krevet.

