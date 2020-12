ĐEDOVIĆ NIKAD BRUTALNIJI, RASKRINKAO MISICU JOVANU PRED SVIMA: A onda se umešao i Tomović: Samo se pereš kod Luke, POKAJ SE! VIDEO

Jovana Ljubisavljević ustala je kako bi navela ko je po njenom mišljenju najpokvaraniji.

- Ja ću za najpokvarenijeg izabrati predstavnika sedme sile, Marka Đedovića, to je najsvežije, ja sam imala izlaganje sinoć, ja ću objasniti zašto najpokvareniji. Ovde mi četiri meseca se poklapalo pogledima, što znači da bi se napolju slagali. Ti si meni dao veliki broj poena, tako da smatram da ne misliš to da sam mršava od zlobe. Ja sam iznela svoje mišljenje, nekad mi odgovaraju vaša mišljenja, nekad ne. Jedni drugima smo udarili na to da nećemo imati porodice, meni je to ružno da izlazi iz usta - rekla je Jovana.

- Mislim da mnogo put akomuniciramo i da imaš slično mišljenje sa jednim novirčićem i samim tim što si nazvala nekog nekim kriminalčićem. On ima pravo o sebi da kaže, posrdpno ili kako god, ali neko ko provodi vreme sa njim, nije bilo da se ti sa njim sprdaš! On je trpeo tebe, kada smo dobili pitanje o tebi i tvojoj moralnosti. Što se mene tiče, to je najsmešnija priča koju je neko rekao za mene, ja se ne vređam, jer ja ne cenim mišljenje ljudi ovde. A to gde si ti pokvarena, je u tome što si meni, dan pre nego što je izašao klip rekla da te vrlo pogađa moje mišljenje. Ti ublažavaš sve što si rekla, ja imam pravo za sebe da kažem šta hoću! Kriminalac nije poziv, to je osoba koja radi krivična dela, zbog kojih trpi pravne posledice. On je meni rekao da mu je žao da te dira, on će ti to potvrditi. Užasnije je to što si ti rekla da bi ove ljude stavila u gasne komore! Evo, šta je tebi moja majka skrivila? - rekao je Đedović.

- Ja nisam zasr*la, ja sam juče objasnila, ja nisam zaljubljena, objasnila sam sve. Apsolutno znam šta on radi i šta svi vi radite! Ti ne možeš da prihvatiš da je ušao neko ko je isto pametan - rekla je misica.

- Hoćeš da budeš voditeljka, ali onda dođeš i izjaviš to za učesnike, pa možeš biti voditeljka na Titovoj televiziji... - uzvratio je Đedović.

- Jedino što bi ona trebala da uradi, da pokaže neko pokajanje! - poručio je Tomović.

