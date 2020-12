ŠA PRIZNAO ŠTA PRIČA SA TAROM ISPOD POKRIVAČA! Reper izneo šok detalje, Marko Đedović pravdao Simovu! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša nije bio raspoložen za razgovor, pa je ostao sam u hotelu, gde mu se kasnije pridružio i Marko Đedović.

foto: Printscreen

- Ona je takva, kad blokira, to je. I meni tako van, zato što misli da je kriva za sve, pa onda ispituje... Ali tebe je dotuklo Franovo stanje, on ide pored tebe sav tako negativan, znaš kad bih ja to trpeo? - komentarisao je Đedović.

- Ma, ja nemam šta loše za nju da kažem, niti ću, mi se pokrijemo, ja joj kažem da nisam raspoložen, a ona mene odmah pita da li je ona nešto kriva ili da li je ona nešto uradila. I ja joj nekoliko puta kažem da ne radi to, da ne ide za mnom, jer gledaju ljudi i misle svašta - pričao je reper.

Tara Simov je nedavno prokomentarisala njen odnos sa Nenadom Aleksićem Ša.

"Moja najveća krivica je to što sam rekla da je on zaljubljen u mene. Ja sam sve htela da okrenem na šalu, i eto, došlo je do svega toga bez ikakvog povoda. Zbog moje glupe izjave je danas stavljena tačka na naše drugarstvo. Ljudi mogu da misle da sam zaljubljena, briga me, ja njegov komentar pamtim, a sada niko ko je to rekao ne mora da se druži sa mnom. Ima tih nekih glupih priča po kući da imam zaljubljene poglede, da se raspravljam sa Sandrom, Vuko i ostalo. Ja nemam nameru da nastavim sve ovo, sve je bila šala, smejala sam se, sprdala sam se i to je to. Ja ću zamoliti sve zadrugare da niko ništa ne pita, ja ću odgovarati novinarima i gledaocima", objasnila je Simova.

foto: Printscreen/Zadruga

