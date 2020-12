NAKON ŠTO JE PRIZNALA DA JE ZALJUBLJENA U ŠA, TARA POKUŠALA DA SE OPERE: Evo šta je Simova rekla u svoju odbranu! POKAJALA SE!

Tara Simov je prokomentarisala njen odnos sa Nenadom Aleksićem Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

"Moja najveća krivica je to što sam rekla da je on zaljubljen u mene. Ja sam sve htela da okrenem na šalu, i eto, došlo je do svega toga bez ikakvog povoda. Zbog moje glupe izjave je danas stavljena tačka na naše drugarstvo. Ljudi mogu da misle da sam zaljubljena, briga me, ja njegov komentar pamtim, a sada niko ko je to rekao ne mora da se druži sa mnom. Ima tih nekih glupih priča po kući da imam zaljubljene poglede, da se raspravljam sa Sandrom, Vuko i ostalo. Ja nemam nameru da nastavim sve ovo, sve je bila šala, smejala sam se, sprdala sam se i to je to. Ja ću zamoliti sve zadrugare da niko ništa ne pita, ja ću odgovarati novinarima i gledaocima", objasnila je Simova.

Podsetimo, rijaliti učesnici su se priključili raspravi Sandre Rešić i Tare Simov o Nenadu Aleksiću Ša, a Marija Kulić je dala Simovoj predlog da prizna svoje emocije reperu, da vidi kako će on da reaguje.

Tara je odmah otišla do hotela, ali se Ša tuširao.

"Moram da ti priznam nešto, izađi. Rekla mi je Marija Kulić da ti priznam nešto. Izađi, pa se kupaj", govorila je Tara, a onda se reper pojavio.

foto: Printscreen/Zadruga

"Nakon ovoga što ću da ti kažem, prekidamo odnos. Ja te volim kao muškarca, zaljubljena sam u tebe. Marija mi je to rekla, evo priznajem ti to. Pošto sam te sinoć uhodila. Mrtva sam ozbiljna", pričala je Simova.

"Da li ti mene zaj*bavaš?", čudio se Ša.

"Ne, mrtva sam ozbiljna. Ja sam zaljubljena u tebe i volim te i iz tog razloga ne možemo više da se družimo, jer se Sandra ne bi družila sa Vukom da nju povezuju. Ubeđuju me da je tako, što se mi družimo uopšte?", dodala je Tara.

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir