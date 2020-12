KRIVO MI JE ŠTO NISTE VIDELI KAKO ME FRAN GURNUO! TARA SIMOV BESNA KAO RIS: Kvaran je, bezobrazan i maltretira ŽENE! (VIDEO)

Tara Simov imala je svojih pet minuta, pa je prvo uzdizala sebe i govorila svoje kvalitete, iako to nije bila tema za Crnim stolom, pa je nastavila i navela najbestidnijeg zadrugara.

Tara je na početku imala dobar onos sa Franom Pujasom, ali ga ovaj put nije štedela, pa je ispričala i kakve neprijatnosti je sama imala sa njim.

foto: Printscreen

"Ti na*ušavaš ljude sa kojima si jako blizak, oni to zameraju, ali ti ne govore, jer te vole. Sada me boli moje malo slatko d*pence za tebe. On se predstavio kao muškarčina, da je dilovao, budi muškarčina i prema devojci. A ti si mene gurnuo i dobio si dvonedeljni honorar, žao mi je što nije osuđeno od javnosti. Ja sma se posvetila samo tebi, tvom mozgu, branila sam te ovde", pričala je Tara o Franu.

"Koliko si ti zaljubljena u Frana, čoveče", ubasio se Stefan Šebez.

foto: Printscreen

"Ti si fizički maltretirao bivšu devojku koju i dalje voliš, šutirao si plastičnog deda Mraza, meni je žao što misliš da si muškarčina, tako si pokazao svoju muškost i imaš m*da. Isto tako mi je krivo što većina vas nije imalo priliku da vidi kako me je Fran gurnuo", nastavila je Simova.

"Bolje da ne pričamo šta ti radiš sa svojim prijateljima ovde", dobacio je Fran.

"Ti uživaš da maltretiraš žene, ti si bestidni mentol, tako ću te nazivati od sada! Ti si kvaran, bezobrazan i odvratan", nastavila je Tara.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir