ŠA UPOREDIO TARU SIMOV I DRAGANU MITAR: Ja sam ovo već imao! Volim prisan odnos, ali nikad ne bih PREŠAO GRANICU! (VIDEO)

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša intrigiraju svojim odnosom cimere, posebno zbog toga što je reper oženjen.

Tara je sada dobila pitanje gledaoca koje nije očekivala.

"U razgovoru sa Nikolom si rekla da si kao žena osetila mnogo više prisnosti sa Ša?", glasilo je pitanje gledalaca.

foto: Printscreen

"Tada se potegla ona tema, a ja sam tada samo sumirala sve, pa su se potegle razne teme. Ne prija mi ovo, jer je on oženjen. Ja sam kod Drveta rekla da mi sve sa Nikolom prija, da mi se sviđucka, dopaducka i ostalo, ja sam Nikoli danas rekla neke iskrene stvari, isto sam i Sanji objasnila. Ja sam Nikolu predstavila kao nekog ko mi je simpatičan i to. Nisam htela da ispadnem ludača, paćenica, a sve to me pogađa, jer ne želim te epitete. Ne želim dA ispadne da jurim za njim, ali mi se dečko sviđa sve više i više", rekla je Tara.

"Ša, zašto se ljutiš kada te neko spaja sa Tarom, kada je sve evidentno?", bilo je pitanje za Nenada Aleksića Ša.

foto: Printscreen

"Ja sam rekao da sam ovo već imao, i od mene se ovo očekivalo. Ja sam neko kome prija pažnja, i volim da imam prisan odnos. Necu sam napao jer mi je zasmetalo, jer moja supruga nije ravnodušna, a znam da me ona kapira totalno. Ja nikada ne bih prešao odnos, a ja stojim iza toga da Tara i ja nemamo takav odnos. Znam koliko sam problema imao u drugoj sezoni. Zaustavili smo odnos da do ovoga ne bi dolazilo, ali eto, sad nam se hvata svaki razgovor da bi se komentarsalo", dodao je Ša.

"Zašto si napao Necu i rekao mu da je pe*er?", glasilo je naredno pitanje za Ša.

"Jako je kvaran momak, ja sam njega tako nazvao po popularnom citatu Rada Šerbedžije. On je najbezobraznija osoba u kući, jer svi vide šta on radi, on je urijalitiju, a ja znam koja je njegova uloga, on sve iritira, ali ja sa njim neću imati kontakt, a davao sam mu krila. Slabiji je, drugačiji, skretao sam mu pažnju na sve", rekao je Ša.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir