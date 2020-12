NINA BESNA ZBOG TARINOG PONAŠANJA! Cela ekipa iz paba se urotila protiv Simove, Kristijan poručio: Ne znam kakvo je ovo MAFIJANJE!

Današnja igrica sa šlagom izazvala je opštu pometnju među zadrugarima. Nina Oluić porciju šlaga udelila je Tari Simov, zbog čega joj je ona kasnije zatražila da joj opere umazanu garderobu, a ekipa iz paba je to najstrašnije osudila i zamerila joj.

- Ne znam kakvo je to mafijanje. Ona je navikla da bije, čupa, udara... - komentarisao je Kristijan.

- Ma, baš me briga. To je igrica, svi smo se umazali, da joj ja perem stvari... Ne - pada mi na pamet - besna je bila Nina.

- Ne znam kakvo je to ponižavanje i čemu to? - rekla je Monika.

- Još mi Ša kaže: "Nemoj nju". Pa, koga ću? Ja jedino sa njom imam problem - nastavljala je Nina.

Tara Simov je nedavno prokomentarisala njen odnos sa Nenadom Aleksićem Ša.

"Moja najveća krivica je to što sam rekla da je on zaljubljen u mene. Ja sam sve htela da okrenem na šalu, i eto, došlo je do svega toga bez ikakvog povoda. Zbog moje glupe izjave je danas stavljena tačka na naše drugarstvo. Ljudi mogu da misle da sam zaljubljena, briga me, ja njegov komentar pamtim, a sada niko ko je to rekao ne mora da se druži sa mnom. Ima tih nekih glupih priča po kući da imam zaljubljene poglede, da se raspravljam sa Sandrom, Vuko i ostalo. Ja nemam nameru da nastavim sve ovo, sve je bila šala, smejala sam se, sprdala sam se i to je to. Ja ću zamoliti sve zadrugare da niko ništa ne pita, ja ću odgovarati novinarima i gledaocima", objasnila je Simova.

