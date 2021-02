ŠA JE ZALJUBLJEN U TARU, GLEDAO ME JE POPREKO ZBOG NJE! Đorđe nakon što je IZBAČEN progovorio o cimerima, a onda počeo da PLAČE!

Nakon što je izgubio od Dragane Burmazović u duelu za izbacivanje, Đorđe Milutinović je napustio "Zadrugu 4" i otišao u studio, kod voditeljke Dušice Jakovljević.. Đole se prvo pozdravio sa sestrom i drugom, a ona je odmah krenula da plače.

- Rekao si u profilu da znaš neke tajne i da si ljut na neke ljude - rekla je Dušica.

- Anđelo Ranković je prema meni ispao čovek. Sada kada bih se vratio u 6. septembar, izabrao bih da ne budem čovek. Uopšte nije trebalo da budem pristrasan prema ljudima, samo prema Anđelu. U trideset sekundi posle nominacije sam potvrdio neke sumnje, samo par ljudi mi je prišlo - istakao je Đole.

Nakon odgledanog profila, Milutinović je nastavio da komentariše.

- Da sam ostao još par nedelja, pokazao bih neke stvari. Uvrede mogu da oprostim, ali ne uvrede na račun porodice. Ti poljupci Maja... Maja je samo pokazala tad da mi je loš prijatelj. Ja sam joj bacio na test, kada sam rekao da ako joj smetam vezi, nećemo da se družimo. Ona je prestala, tada me je izgubila kao prijatelja. Mislim da je Kenan video neke stvari spolja, Matora je muvala Rialdu, njemu je to pre bila sprdnja, a sada mu smeta. Vidim da su se sada pomirili. Oni su tu dobili smetnje u vezi... Kenan nije više stabila kao što je pre bio, vidim da reaguje na neke stvari na koje ne bi pre - istakao je Đole, pa progovorio o Tari Simov, a zbog ovoga je i zaplakao:

- Za ovih pet meseci sam pokazao koliko poštujem žene i čemu su me naučile sestre. Ova situacija (okršaj) sa Tarom je bila jako teška situacija. Prvo je Milica krenula da me vređa, pa Bora, od Tomovića sam naučio da ne vređam u svađi. Na kraju je došla Tara i krenula da me vređa, mene uvreda na fizički izgled ne može da povredi. Nikad ne bih vratio nijednoj ženi. Ona je 10 dana pre toga na istom mestu imala konflikt sa Draganom, nakon toga je Dragana ispala kriva. Prošlo mi je to kroz glavu, privukao sam stolicu i seto, znao sam šta će da bude. Znao sam šta treba da joj kažem, a da je ne uvredim. Uvek ću da ispadnem džentlmen. Što se Tare i Ša tiče, kako bih komentarisao... Ja ne mogu da verujem da čoveka od 40 godina, reper je, zna neke kodekse... Od 15 godine je na ulici. Njemu nije teško zbog Frana, njegova poteškoća je Tara Simov. Toliko je zaljubljen u nju. Video sam kako me je gledao popreko. Meni je rekao kad smo imali sukob da sam ispao p*čka jer me je Tara prebila kao p*čkicu. Da li to kaže jer se zalaže sa nasilje ili jer nisam vratio njegovoj dragoj osobi? Neka bude da sam ispao, ona je mene prebila, ali smatram isto kada ga ona vuče u kazinu, gura se sa njim, to mi je ličilo kao da ga tretira kao neko kuče. Gora je to situacija. Da, smatram da su zaljubljeni... - ispričao je Đorđe.

