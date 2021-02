PEROVIĆ UDARIO NA DARIJA, NOMINOVAO GA I PECNUO: Misliš da si BOG RIJALITIJA! Šogorović mu nije ĆUTAO!

Marko Perović ne može da podnese Darija Šogorovića, pa mu se usprotivio.

On ga je i nominovao uz podrugljiv nadimak "Bog rijalitija".

foto: Printscreen/Happy

"Zna se ko je to. On samo ide po vili i govori kako je on Bog i kako mu niko ništa ne može. Od jednog do drugog ide i kači se svima. Počne od Sneže, preko Nejle, Nataše... On kao da je prvi put ovde. Takav sam bio i ja kada su me prvi put nominovali, pa idem od jednog do drugog, ne znam šta ću...", govorio je Marko.

foto: Printscreen/Happy

Dario je rešio da se suprotstavi Marku i odbrani sebe.

"Ti stvarno misliš da su ljudi glupi i da ne vide i da ne prate. Misliš da možeš da ih lažeš i mažeš...", odgovorio mu je Šogorović.

