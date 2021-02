SAMO PRIČAMO O HRANI I PARAMA, GUŠIŠ ME: Zola izvređao Miljanu, ne želi vezu s njom! KULIĆKA IZVISILA?!

Lazar Čolić Zola zamerio je Miljani što je bila bliska sa Danijelom Višićem, zbog čega je poručio da se neće pomiriti. Nišlijka je jedva dočekala da se odvoje kako bi pričali o njihovom odnosu.

- Zaboravila sam, da li ulazimo u vezu? - pitala je Miljana. - Ako se desi onakva stvar kao sinoć, ne - rekao je Zola.

- Ja sam to uradila iz inata... Ti jedva čekaš da ja nešto uradim da prekinem - pravdala se Miljana.

- Jeste, treba ja da izj*bem nekog iz inata - dodao je Čolić. - Ti si pričao da si zaljubljen u drugu devojku, a ja sam došla sa kiretaže, nisi se ni pitao kako sam. Pisao si u pušionici "Zola i Ana". Ti mene ne voliš, tačka - prebacivala je Kulićeva.

- A što onda ulaziš u vezu sa mnom? - pitao je Zola.

- Zato što ja tebe volim - rekla je Miljana.

- Ja sam bio opušten kad sam bio sam, smaraš me, nemoj da me smaraš, pusti me da uživam, da mi jedan dan prođe u normali. Gušiš me. Sa tobom pričamo samo ili o parama, ili da li te volim ili o hrani... Čoveče, opusti se. Ti se opterećena ili radiš namerno - poručio je Čolić.

- Sad si rekao sve! - istakla je Kulićeva.

