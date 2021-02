JEZIV SAN MILJANE KULIĆ: Ukazali joj se PAS ANE KORAĆ, bivši dečko pevač, a Kristijan Golubović joj je kleo porodicu i PRETIO im!

Miljana Kulić ispričala je danas šta je sanjala.

foto: Printscreen/PINK

- Sanjala sam strašan san, kako pričam sa svojim bivšim dečkom, poznatim pevačem kojeg nećemo spominjati. I on i ja pričali telefonom a on mi je zamerio što se mirim sa Zolom, da sam se ugojila, da moram da se sredim, i što mučim svoju majku. Tako je to kada se ne sluša majka, a meni je bilo jako teško, a bio je tu i onaj pas što ima Ana Korać. I nakon toga ja krenula biciklom, a taj me pas vuče, u prodavnicu da kupim nekom nešto. Naišao neki drugi pas i onda napao mene i mog psa i pojeo mog psa. Ljudi su hteli da mi plate to kao da mi nadoknade štetu, i ja nisam htela, htela sam mog psa, a onda se pojavio moj pas koji mi je nestao kada sam bila mala, zvao se Hari. E sad on se, Drvence, pojavio kao čovek, duša psa a telo čoveka. I on mi priča kako umire za 3 meseca, kako je njega čuvala jedna porodica, a to smo mi, i ja morala da ga odvedem kući da ga pokažem svojoj mami. I tada sam došla kući i tu se pojavio Kristijan Golubović i krenuo da nas kune da živimo koliko i pas, još 3 meseca. Moja majka krenula da ga vređa, a onda Hari da izbaci Kristijana iz naše kuće. Tako mi je teško pao san moje Drvence - rekla je Miljana.

foto: Printscreen/PINK

Miljana je progovorila i o odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom. Miljana očekuje pomirenje sa bivšim za njegov rođendan, 13. februrara.

- Jao Zola ko Zola, ja ga mnogo volim Drvence. Molim te da mi pomogneš da u petak posle 12 uveče on i ja odemo na Rajsko ostrvo i da tamo proslavimo njegovo rođendan sami i da budemo tamo samo do subote do 12 i da bude pivo i hrana za nas - rekla je MIljana, a onda zamolila Drvo da im da još para za kockanje za večerašnju žurku.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir