DOK JE MILJANA U RIJALITIJU, NJEN SIN UŽIVA SA TETKAMA! Kulićke izvele Željka na ručak, pokazale koliko ga OBOŽAVAJU! FOTO

Dok Miljana Kulić provodi dane u "Zadruzi" njen naslednik Željko u sigurnim je rukama. O njemu brinu njegove tetke, Miljanine rođene sestre, Ana i Tijana Kulić.

Njih dve su izvele Željka na ručak, pa su se fotografijom pohvalile na društvenim mrežama.

Podsetimo, Miljana je prošla kroz agoniju u poslednjih nekoliko dana dok se prisećala burnih porodičnih odnosa:

- Moram da napomenem da ja porodicu volim najviše na svetu, da je moja mama sve za mene dala, ali to ne znači da to što sam ja njena mezimica, da ona ne treba da shvati da ja jednom moram da odem, da se udam, osamostalim... Ona je navikla da upravlja sa mnom. Zato ne mogu da oprostim sebi što sam dovela sebe u situaciju da je polijem vodom. Moja majka jeste najbolja majka na svetu, ali hoće pošto-poto da me zadrži za sebe, da ja budem kod kuće. Ana i Tijana mogu da rade šta hoće, a ja moram kao mezimica da vodim računa o svemu. Zna koliko sam sposobna, a ovde je dovodi u pitanje. Smeta mi i to što kad god se pomirim sa Zolom, priča mi da ću da idem na veštačenje, da neću moći da se udam bez njenog odobrenja, da je Željko njeno dete, kao da ga je ona rodila... Ni do čega mi nije. Rekla je da ću biti trajno ili delimično onesposobljena ako podnese zahtev za veštačenje. Razgovorom se rešava, a ne pretnjama - rekla je Miljana nedavno.

